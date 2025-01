Botany Manor: Gefeiertes Rätselspiel erscheint für PS5 und PS4 – Termin

Das First-Person-Puzzlespiel „Botany Manor“ erfreut sich auf dem PC gerade einer gewissen Beliebtheit. Nun hat Entwickler Whitethorn Games den Release des Titels für PlayStation 4 und 5 angekündigt – der Termin fällt in diesen Monat.

Mit „Botany Manor“ kam letztes Jahr ein Spiel auf den Markt, das Action-Fans wohl auf der Stelle einschlafen ließe. Denn die „Heldin“ heißt weder Lara Croft noch Aloy, nein, sie ist einfach nur eine Botanikerin. Klingt langweilig? Nun, zudem befindet sich Arabella Greene, so ihr Name, auch noch im Ruhestand.

Und was treibt eine pensionierte Botanikerin im Allgemeinen so? Sie kultiviert seltene Pflanzen und vervollständigt dabei ihr botanisches Forschungsbuch. Ja, darum geht es in „Botany Manor“, doch das Rätselspiel ist weit davon entfernt, ein Flop zu sein.

So hat der mit einem PC-Metascore von 82 Punkten gesegnete Titel kürzlich ein Release-Datum für weitere Plattformen – PlayStation 4 und 5 – erhalten. Ursprünglich sollte es schon am 17. Dezember 2024 so weit sein, doch die Veröffentlichung wurde um etwas mehr als einen Monat verschoben. Der neue Termin ist laut Publisher Whitethorn Games der 28. Januar 2025.

Oben der Trailer mit dem PlayStation-Release-Datum für „Botany Manor“.

Darum fasziniert Botany Manor

Natürlich: Angesichts der guten Kritiken kann Arabella Greenes Tätigkeit so öde nicht sein. Die Komplettierung des botanischen Forschungsbuchs „Vergessene Flora“ geht nämlich mit der Erkundung eines viktorianischen Herrenhauses samt hübscher Gärten einher. Dort gilt es Hinweise zu sammeln und Umgebungsrätsel zu lösen, um die idealen Bedingungen für das Wachstum der Pflanzen zu schaffen.

Mit seinem entschleunigten Setting des Jahres 1890 strahlt „Botany Manor“ jede Menge Ruhe und Entspanntheit aus, was besonders den Freunden von „Cozy Games“ gefällt. Dazu zählen unter den größeren Namen etwa „Animal Crossing“ oder das kürzlich erschienene „Infinite Nikki“.

Spieler wie Presse lob(t)en an „Botany Manor“ die ruhige Atmosphäre, das durchdachte Rätseldesign und die liebevoll gestaltete Umgebung. Schenkt man Kritikern Glauben, dann stellt das gemütlichen Spiel eine gute Balance zwischen Herausforderung und Zugänglichkeit her, ohne die Spieler zu überfordern.

Wem „Infinite Nikki“ noch kein Begriff sein sollte:

Erstmals erschien „Botany Manor“ im April 2024 für Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Wer sich noch etwas näher über den Puzzler informieren möchte, der kann der offiziellen Website des Spiels einen Besuch abstatten.

