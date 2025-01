Games gegen Extremismus: USK veranstaltet digitalen Elternabend – Anmeldung möglich

Der „Safer Internet Day 2025“ findet in diesem Jahr am 11. Februar statt und soll wie gewohnt ein Zeichen für mehr Online-Sicherheit und ein für Kinder und Jugendliche besser geeignetes Internet setzen. Das nutzt nun auch die USK gemeinsam mit der Stiftung Digitale Spielekultur zum Anlass, um am selben Tag zu einem digitalen Elternabend zu laden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Thema Extremismus und wie Computer- und Videospiele dabei helfen können, für Aufklärung zu sorgen. So sind die digitalen Unterhaltungsmedien heutzutage für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Das möchte die USK zum Anlass nehmen, sich verstärkt mit solch wichtigen Themen auseinanderzusetzen.

Videospiele als Hilfsmittel

So soll den teilnehmenden Eltern von Fachexperten der USK und der Stiftung Digitale Spielekultur aufgezeigt werden, dass Videospiele oftmals mehr als nur ein Zeitvertreib sein können. Stattdessen können sie auch eine Möglichkeit bieten, sich auf spielerische Art und Weise mit komplexen Themen zu beschäftigen. Damit Kinder und Jugendliche Themen wie Extremismus auch verstehen und anfangen, darüber nachzudenken, können Spiele ein hilfreiches Werkzeug sein.

Neben der Hilfe, die Videospielen bieten können, soll der Elternabend aber auch zur Sensibilisierung für Gefahren in digitalen Räumen beitragen. Stattfinden wird die Veranstaltung am 11. Februar 2025 in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr. Abgehalten wird das Online-Event über „Microsoft Teams“ – ein Konto oder eine Installation des Programms ist laut USK aber nicht notwendig. Da die Anzahl der Plätze allerdings begrenzt ist, muss im Vorfeld eine Registrierung erfolgen.

Teilnehmen können alle interessierten Eltern, Erziehungsberechtigte, pädagogische Fachkräfte und alle, für die Jugendschutz bei digitalen Spielen ein wichtiges Thema ist. Die Anmeldung für den digitalen Elternabend der USK findet sich auf der offiziellen Webseite.

Was ist der Safer Internet Day?

Der „Safer Internet Day“ ist ein internationaler Aktionstag, der bereits 1999 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde und seitdem weltweit in mehr als 100 Ländern abgehalten wird. Dabei geht es vor allem darum, das Bewusstsein für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu schärfen und Menschen aller Altersgruppen für das Thema Internetsicherheit zu sensibilisieren.

So finden am „Safer Internet Day“ in jedem Jahr – so wie der digitale Elternabend der USK – zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen statt, um auf Gefahren wie Cybermobbing, Phishing und Identitätsdiebstahl hinzuweisen. Der „Safer Internet Day“ soll stets daran erinnern, wie wichtig es ist, sich im digitalen Raum zu schützen.

