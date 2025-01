Mit FromSoftware-Inhalten: Digitale Bibliothek der VGHF startet mit Frühzugang

Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass die Video Game History Foundation (VGHF) ihre digitale Bibliothek der Videospielgeschichte am 30. Januar 2025 eröffnen wird. Dies ist am heutigen Tag geschehen – wenn auch in Form eines Frühzugangs.

Wie Phil Salvador, Direktor der VGHF-Bibliothek, in einem neuen Ankündigungsvideo (siehe unten) erklärte, beginnt die Foundation heute damit, die digital preservierten Inhalte auszurollen. Zu Beginn sind demnach noch nicht alle Stücke, die von der VGHF während der letzten acht Jahre zusammengetragen wurden, verfügbar.

Die digitale Sammlung umfasst Material wie Pressekits, Coverkunst und Berichterstattung zu klassischen oder betagteren Videospielen. Aus der letzteren Kategorie bietet die gemeinnützige Organisation Zugriff auf 1.500 nicht mehr erhältliche Videospiel-Zeitschriften. Der freie Zugang soll beispielsweise Autoren und Journalisten ihre Recherchearbeit erleichtern, ohne dass sie dafür „nach Kalifornien reisen müssen“.

Das Ankündigungsvideo über die Eröffnung der Bibliothek der Video Game History Foundation.

FromSoftware schreibt auch bei der VGHF Geschichte

In dem Video gibt Phil Salvador ferner einen Einblick in die Sammlung, und das natürlich anhand der Originalstücke. Nach etwa 50 Sekunden hat FromSoftware einen Auftritt mit dem Ankündigungsposter zur PS4-Version von „Bloodborne“, gefolgt von einem physischen „Balls of Steel“-Pokal. Dieser war vielleicht das Beste, was die „Balls of Steel“-Sammleredition von „Duke Nukem Forever“ zu bieten hatte.

Doch auch bis dato nie gezeigte Interviews, Skizzen und Making-Of-Materialen sind in der digitalen Kollektion der VGHF enthalten. Ihre Inhalte beschränken sich übrigens nicht nur auf englischsprachige Medien, wie die Highlights der Sammlung zeigen:

Guidebooks und Event-Materialien, darunter die ersten 12 Jahre der E3-Messe

Internationale FromSoftware-Promo-Materialien (mit offizieller Genehmigung von FromSoftware)

100 CD-ROMs mit Artwork & Pressemitteilungen aus den GamePro-Archiven

Über 100 Stunden Videomaterial zur Entwicklung der „Myst“-Reihe

Die „Mark Flitman Papers“ – Dokumente aus der Karriere des Entwicklers bei Konami, Acclaim und Atari

Die Sammlung ist über die VGHF-Website zugänglich, allerdings gibt es aktuell Timeout-Probleme wegen der hohen Nachfrage. Die Bibliothek wurde über Jahre hinweg durch Spenden finanziert, um das umfangreiche digitale Archiv aufzubauen. Laut der Organisation sei dies jedoch erst der Anfang: „Es kommt noch viel mehr!“

