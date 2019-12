Vorbesteller-Charts: Bayonetta und Vanquish klettern nach oben

Welche Spiele wurden in den vergangenen Tagen besonders häufig vorbestellt? Die aktuelle Top 10 liefert eine Antwort auf diese Frage. An der Spitze befindet sich einmal mehr das "Final Fantasy 7 Remake".

Die aktuellen Vorbesteller-Charts sind da. Sie verraten einmal mehr, welche der noch nicht veröffentlichten Games besonders gefragt sind. Die unten eingebundene Rangliste basiert auf den Vorbestellungen der vergangenen Tage. Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 12. bis zum 18. Dezember 2019.

An der Spitze hat sich in den vergangenen Tagen nichts getan. Einmal mehr befinden sich die Spiele „Final Fantasy 7 Remake“ und „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ auf den vorderen Plätzen. Doch schon auf dem dritten Rang positionierte sich ein Neueinsteiger. Es ist das „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle“.

Platz 4 ging an die PS4-Version von „Dragon Ball Z: Kakarot“, die um einen Platz nach unten rutschte. Das Xbox One-Pendant rettete sich auf den neunten Rang. Zwischen den Versionen des Bandai Namco-Spiels konnten sich „Tokyo Mirage Session #FE Encore“, „Nioh 2“, „Darksiders Genesis“ und „Dreams“ positionieren. Platz 10 ging an die „The Yakuza Remastered Collection Day One Edition“ für PS4. Nachfolgend seht ihr die komplette Rangliste.

Vorbesteller-Charts aus Deutschland

In der aktuellen Top 10 sind sieben PS4- und zwei Switch-Spiele Spiele bzw. Versionen vertreten. Die Xbox One ist nur einmal dabei.

