Vorbesteller-Charts: Das Final Fantasy 7-Remake lässt sich nicht verdrängen

Welche Spiele wurden in der letzten Woche des vergangenen Jahres besonders häufig vorbestellt? Die aktuelle Top 10 liefert eine Antwort auf diese Frage. An der Spitze befindet sich erneut das "Final Fantasy 7 Remake".

Gegen Ende des vergangenen Jahres wurden zahlreiche Spiele vorbestellt, die zu kleineren Verschiebungen in der dazugehörigen Top 10 führten. Die unten eingebundene Rangliste basiert einmal mehr auf Angaben aus dem Handel und deckt den Zeitraum vom 19. bis 31. Dezember 2019 ab.

Auf dem Podium kam es zu keinen Änderungen. Nach wie vor dominiert das Remake von „Final Fantasy 7“ die hiesigen Preorder-Charts. Es folgt „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“, das inzwischen auf dem Markt verweilt und unter anderem bei Amazon gekauft werden kann. Der dritte Platz ging einmal mehr an das „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle“.

Auch zwei Neu- bzw. Wiedereinsteiger gibt es in dieser Woche. In der vergangenen Woche nicht in der Top 10 vertreten waren demnach „Animal Crossing: New Horizons“ für die Switch und „One Piece: Pirate Warriors 4“ für die PS4. Die weiteren Platzierungen entnehmt ihr der folgenden Rangliste:

Vorbesteller-Charts aus Deutschland

In der aktuellen Top 10 sind sieben PS4- und drei Switch-Spiele bzw. Versionen vertreten. Die Xbox One hat es diesmal nicht in die Top 10 geschafft.

