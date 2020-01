Arc of Alchemist: Das Rollenspiel im frischen Gameplay-Video präsentiert

Ende des Monats wird das Japano-Rollenspiel "Arc of Alchemist" hierzulande für die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den nahenden Release steht ab sofort ein neues Gameplay-Video bereit.

Ende des vergangenen Jahres gaben die Verantwortlichen von Idea Factory International bekannt, dass das Rollenspiel „Arc of Alchemist“ im Januar 2020 in Europa veröffentlicht wird.

Um die Spieler noch einmal auf den nahenden Release einzustimmen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte das Studio ein frisches Gameplay-Video zu „Arc of Alchemist“ bereit. Im Zuge des neuen Videos wird euch unter anderem ein Blick auf das Kampfsystem des Rollenspiels ermöglicht. Das besagte Gameplay-Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Der Kampf um das Überleben

Die Geschichte von „Arc of Alchemist“ dreht sich um eine Welt, in der die Menschen mit einer extremen Trockenheit zu kämpfen haben. In einer verlassenen Wüste stoßen die Menschen auf eine unentdeckte Wasserquelle und schöpfen neue Hoffnung. Zu den spielerischen Stärken des Rollenspiels gehört laut offiziellen Angaben unter anderem das strategische und vielschichtige Kampfsystem.

Unter anderem ist es hier möglich, die Fertigkeiten eurer Charaktere miteinander zu kombinieren, um komplett neue Strategien zu erschaffen. Des Weiteren könnt ihr den KI-Mitstreitern Befehle geben und so dafür sorgen, dass sich diese zu einer nicht zu unterschätzenden Hilfe im Kampf entwickeln.

„Arc of Alchemist“ wird ab dem 31. Januar 2020 für die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich sein.

