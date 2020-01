The Division 2: Dritte DLC-Episode startet im Februar – Neuer Raid verzögert sich

Ubisoft hat auf Reddit mitgeteilt, dass die dritte DLC-Episode von „The Division 2“ im kommenden Monat veröffentlicht wird. Einen genauen Termin gab das Unternehmen nicht preis. Es heißt lediglich, dass der Launch im Februar erfolgen wird.

Fest steht, dass Episode 3 für alle Gamer kostenlos angeboten wird, die das Hauptspiel besitzen. Der zweite Raid wird nicht direkt zum Launch zur Verfügung stehen. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Einen genauen Zeitrahmen konnte das Unternehmen bislang nicht verraten.

Ergänzend gab Ubisoft bekannt, dass es für die dritte Episode von „The Division 2“ keinen PTS geben wird. Der Grund liegt darin, dass es sich um einen narrativen Inhalt handelt. Das Unternehmen möchte offenbar verhindern, dass Bestandteile der neuen Missionen gespoilert werden.

Änderungen am Balancing sind nicht vorgesehen, sodass keine derartigen Tests vonnöten sind. Letztendlich würde eine PTS-Phase die Veröffentlichung verzögern.

„Brooklyn: Homecoming“, so der Name der dritten Episode, bringt euch zurück nach New York City. Dort müsst ihr euch auf „Coney Island“ neuen Herausforderungen stellen. Aus dem ersten Teil werden die „Cleaners“ zurückkehren. Zudem sind zwei Hauptmissionen, zwei „Classified Assignments“ (nur für Year-1-Pass-Besitzer), eine neue Spezialisierung und eine neue exotische Waffe geplant. Bei der Waffe handelt es sich um ein SMG namens Kameleon, dessen Farbe sich an die Umgebung anpasst.

Features des Updates in der Übersicht

Ein neues Gebiet, New Yorks Coney Island.

The Cleaners, eine New Yorker Fraktion aus dem ersten „Division“, wird zurückkehren.

2 neue Hauptmissionen

2 klassifizierte Aufgaben für Besitzer eines Passes für Jahr 1

1 neue Spezialisierung – Sofortige Freischaltung für Besitzer von Jahr 1-Pässen

Das Kameleon, ein SMG, das die Farben ändert, um sich der Umgebung anzupassen

