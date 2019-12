The Division 2: Ubisoft sucht Sprecher für ein neues Update – Fans können sich bewerben

Falls ihr eure Stimme in "The Division 2" hören möchtet, dann bewerbt euch bei Ubisoft. Das Unternehmen sucht Sprecher für ein neues Update. Die Aufnahmen erfolgen im Januar.

Ubisofts „The Division 2“ wird nach wie vor mit Updates unterstützt. Und nach der Installation einer solchen Erweiterung könnt ihr im kommenden Jahr (zumindest mit etwas Glück) eure Stimme hören. Der Publisher sucht innerhalb der Community eine weibliche und eine männliche Gast-Sprecherrolle. Ihr könnt euch ab sofort bewerben. Die Aktion endet am 1. Januar 2020.

Bewerbung mit drei eingesprochenen Texten

Falls ihr euch für die Sprecherrolle empfehlen möchtet, müsst ihr euch mit drei eingesprochenen Texten bewerben. Dazu zählen:

Die Black Tusks greifen das SHD-Netzwerk vom Rechenzentrum des Pentagons aus an. Wir müssen das verhindern. ISAC zeigt mehrere lokale Firewall-Einbrüche.

Mein Tod bedeutet nicht, dass ich besiegt wurde.

Um es klar zu sagen: Es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virusinfektionen – Grünes Gift. Kein Impfstoff. Ein Heilmittel.

Die eingesprochenen Texte schickt ihr an die Mailadresse community.germany@ubisoft.com. Erwähnen sollt ihr darin ebenfalls eure Adresse und euer Alter. Teilnahmeschluss ist am 1. Januar 2020 um 18 Uhr.

Die Sprachaufnahmen finden dann am 14. Januar 2020 in Köln statt. Die anfallenden Reisekosten innerhalb Deutschlands übernimmt Ubisoft. Eine Gage solltet ihr allerdings nicht erwarten.

In den Teilnahmebedingungen heißt es ergänzend: Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland, Österreich und Schweiz lebenden Fans ab 18 Jahren. Die Gewinner werden durch unsere hausinterne Jury ermittelt. Gewinner werden per Mail über ihren Gewinn informiert. Weitere Details findet ihr auf dieser Seite.

