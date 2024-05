Stellar Blade: Metascore im niedrigen 80er Bereich – Was sagen die Entwickler?

Während die Community rundum begeistert ist, fällt der Metascore von "Stellar Blade" mit einem niedrigen 80er Wert etwas verhaltener aus. Doch was sagen die Entwickler von Shift Up zu den internationalen Reviews?

Ende April erschien der vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ für die PS5 und sorgte mit seiner rasanten Action für reichlich Gesprächsstoff.

Wie sich schnell abzeichnete, waren die Spielerinnen und Spieler von „Stellar Blade“ begeistert. Im PlayStation Store liegt die Nutzerwertung beispielsweise bei 4.81 von fünf möglichen Sternen. Auf Metacritic hingegen beträgt der Userscore nach mehr als 3.600 Abstimmungen sogar satte 9.3 von zehn Punkten.

Im direkten Vergleich fallen die internationalen Wertungen mit einem Durchschnitt von 82 auf Metacritic und Open Critic etwas verhaltener aus. Doch was sagen eigentlich die Verantwortlichen von Shift Up zu den Reviews beziehungsweise Wertungen?

Entwickler sind mit den Wertungen zufrieden

Auch wenn es bei den Testwertungen nicht ganz zum großen Wurf beziehungsweise den Sprung über die magische 90er Marke gereicht hat, sind die Entwickler laut CEO Hyung-Tae Kim mit dem Abschneiden von „Stellar Blade“ in den internationalen Reviews „sehr zufrieden“. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, antwortete Kim.

Im weiteren Verlauf des Interviews ergänzte er, dass es eine Reihe hochkarätiger Titel gibt, die ähnliche oder sogar schlechtere Ergebnisse erzielt haben. „Mich motiviert die Tatsache, dass Spitzenspiele ähnliche oder niedrigere Ergebnisse erzielt haben und dass es Raum für weitere Verbesserungen gibt“, so der CEO von Shift Up weiter.

Gleichzeitig betonte Kim, dass Shift Up vor kreativen Herausforderungen und großen Projekten wie „Stellar Blade“ auch zukünftig nicht zurückschrecken wird. Ganz im Gegenteil: In Projekten dieser Art sehen die Entwickler von Shift Up die Möglichkeit, an ihren Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen.

Wie stehen die Chancen auf einen Nachfolger?

Ein weiteres Thema, das im Interview mit Hyung-Tae Kim angesprochen wurde, ist ein möglicher Nachfolger zu „Stellar Blade“. Diesem stehen die Verantwortlichen von Shift Up definitiv offen gegenüber. Allerdings gibt Kim zu verstehen, dass die finale Entscheidung hier nicht in den Händen der Entwickler liegt.

Stattdessen müsse Sony Interactive Entertainment als Publisher mit den Verkaufszahlen von „Stellar Blade“ zufrieden sein und über einen möglichen Nachfolger entscheiden. Das entsprechende Interesse dürfte definitiv vorhanden sein.

Schließlich wurde „Stellar Blade“ ursprünglich als Multiplattform-Titel angekündigt. Anschließend war es Sonys Indie-Boss Shuhei Yoshida, der „Stellar Blade“ zu einem PS5-Exklusiv-Titel machen wollte und die treibende Kraft hinter den Verhandlungen zwischen Shift Up und den PlayStation Studios war.

In unserem ausführlichen Test verraten wir euch, warum Yoshida bei „Stellar Blade“ einmal mehr einen guten Riecher bewiesen hat.

