PS Plus Extra/Premium: Offiziell enthüllt – Das sind die neuen Spiele im Mai 2024

Am frühen Abend stellte uns Sony Interactive Entertainment die Titel vor, auf die sich Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium im Mai 2024 freuen dürfen. Wie gehabt decken die Neuzugänge diverse Genres und Konsolengenerationen ab.

Nachdem Sony Interactive Entertainment in der letzten Woche die die Essential-Titel für den Monat Mai 2024 freischaltete, dreht sich im Zuge der heutigen Ankündigung alles um die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium.

So stellten die PlayStation-Macher die neuen Titel vor, die Abonnentinnen und Abonnenten der beiden Stufen in Kürze ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen dürfen. Wie gehabt dürfen wir uns auf ein abwechslungsreiches Line-Up freuen, das verschiedene Genres abdeckt. Auch der eine oder andere Klassiker ist natürlich wieder mit von der Partie.

Die offizielle Übersicht verrät euch, welche Titel die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium im Mai 2024 erweitern werden.

PS Plus Extra:

Red Dead Redemption 2 (PS4, PS5)

Deceive Inc. (PS5)

Die Sims 4: City Living (PS4, PS5)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

Die Siedler: Neue Allianzen (PS4, PS5)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4, PS5)

Cat Quest 2 (PS4, PS5)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4, PS5)

Watch Dogs (PS4, PS5)

PS Plus Premium:

2Xtreme (PS4, PS5)

G-Police (PS4, PS5)

Worms Pinball (PS4, PS5)

Wie üblich, könnt ihr die Neuzugänge für den laufenden Monat nicht sofort herunterladen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung neuer PS Plus-Titel stets am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung. In diesem Fall wäre das der 21. Mai 2024. Freigeschaltet werden die Neuzugänge in der Regel gegen 11 Uhr unserer Zeit.

Ebenfalls am kommenden Dienstag wird gleich ein ganzer Schwung an Extra- und Premium-Titeln aus dem PlayStation Plus-Service entfernt. Darunter diverse Ableger der beliebten Rollenspielserie „Final Fantasy“, alle drei „Darksiders“-Abenteuer, „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ oder Indie-Titel wie „The Artful Escape“ und „My Friend Pedro“. Möchtet ihr die Titel vorher noch abschließen, solltet ihr euch also sputen.

Bei PlayStation Plus handelt es sich einen optionalen Online-Dienst von Sony Interactive Entertainment. PS Plus setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen, die unterschiedliche Inhalte und Vorzüge mit sich bringen. Solltet ihr mit dem Service bislang nicht in Kontakt gekommen sein, dann legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz.

Egal ob Preise, Inhalte oder Features: Hier werden euch alle Fragen rund um PlayStation Plus beantwortet.

