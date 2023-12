PS Plus Essential, Extra und Plus: Stufen, Inhalte und Preise in der Übersicht

PS Plus Essential, Extra und Plus:

PlayStation Plus ist den drei Stufen Essential, Extra und Premium erhältlich. Was sie zu bieten haben und welche Preis fällig werden, ist in diesem Special zusammengefasst.

Was hat PlayStation Plus zu bieten? In diesem Special sind alle wichtigen Informationen zu Sonys Abonnementprogramm zusammengefasst.

PlayStation Plus, das 2010 als Zusatzservice für die PS3 eingeführt wurde, ist auch mehr als zehn Jahre später ein fester Bestandteil des PlayStation Networks. 2022 kam es zu einer tiefgreifenden Änderung, die mit der Einführung des dreistufigen Modells einherging.

Das vorherige PS Plus-Angebot ging in die Grundstufe Essential über, die weiterhin den gewohnten Funktionsumfang bietet. Dazu gehören die meist drei monatlichen “Gratis-Spiele” und der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Titeln.

Ebenfalls profitieren PS Plus-User ab Essential von besonderen Rabatten im PlayStation Store und exklusiven Inhalten, speziellen DLC-Packs, Cloud-Speicher für Spieldaten sowie Share Play und der Spielhilfe.

Abonnenten der Extra-Stufe erhalten zusätzlich einen Zugriff auf einen Spielekatalog mit hunderten Games und den Katalog von Ubisoft+. Im Fall von PS Plus Premium gesellen sich ein Klassikerkatalog, Testversionen von Spielen, das Cloud-Streaming und eine 2023 eingeführte Bibliothek bei Sony Pictures Core hinzu.

Welche Inhalte und Features die drei Stufen insgesamt umfassen, verrät die folgende Übersicht. Weitere Erklärungen zu den Bestandteilen sind weiter unten zusammengefasst.

PS Plus – Preise in der Übersicht

PlayStation Plus bietet beim Kauf neun Optionen, die sich aus drei unterschiedliche Laufzeiten für die jeweiligen Stufen zusammensetzen. So können die Stufen als Monats-, Dreimonats- und Jahresmitgliedschaft abonniert werden.

Einen Monat Essential gibt es für 8,99 Euro. Für ein Jahr PS Plus Premium werden bereits 151,99 Euro fällig. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Gesamtüberblick über die Beträge, die seit der jüngsten Preiserhöhung gelten.

Laufzeit Essential Extra Premium 1 Monat 8,99 € 13,99 € 16,99 € 3 Monate 24,99 € 39,99 € 49,99 € 1 Jahr 71,99 € 125,99 € 151,99 €

Zu beachten ist, dass die Jahresmitgliedschaft auf einen Monat heruntergerechnet günstiger ist als ein Monatsabo, das fortlaufend verlängert wird. So kosten zwölf Monate PS Plus Essential als Jahrespaket 71,99 Euro. Wird das Monatsabo auf diesen Zeitraum hochgerechnet sind es 107,88 Euro. Bei den anderen Stufen gibt es ähnliche Preisunterschiede.

PS Plus Essential – Gratis-Spiele, Online-Multiplayer und Cloud-Speicher

Essential ist die Grundstufe von PlayStation Plus und stellt den Einstieg dar. Der Funktionsumfang kann sich bereits sehen lassen. Dazu gehören:

Monatliche Spiele: Abonnenten von PlayStation Plus Essential und der höheren Stufen können jeden Monat mehrere Spiele in ihre Bibliothek packen und danach uneingeschränkt spielen. Meist sind drei Games für PS5 und PS4 dabei.

Online-Multiplayer: Seit der Einführung der PS4 sind die Online-Modi von Spielen an eine PS Plus-Mitgliedschaft gebunden. Es gibt allerdings Ausnahmen, darunter Free-to-Play-Spiele und Betas.

Exklusive Rabatte: Im PlayStation Store werden regelmäßig besondere Angebote für Abonnenten von PlayStation Plus freigeschaltet, darunter die PS Plus Double Discounts. Oft sind sie allerdings eine Mogelpackung, da es sich bei den doppelten Rabatten häufig um eine Halbierung des Standardrabattes für Spieler ohne Mitgliedschaft handelt. Das heißt, der ungefähre PS Plus-Preis ist oft in anderen Sales für alle Spieler gültig. Doch das ist nicht bei allen Sonderrabatten der Fall.

Am Beispiel „It Takes Two“ wird via psprices.com deutlich, wie die zusätzlichen Rabatte für PS Plus-Mitglieder oft zustande kommen. Doch es geht auch anders. Das verdeutlicht der Preisverlauf von „Anno 1800“.

Exklusive Inhalte: Sie können sich über besondere Skins, kosmetische Items, Waffen und weiteren Content erstrecken, der nur für PS Plus-User angeboten wird – darunter das Kampfpaket für “Warzone”.

Cloud-Speicher: Konsole kaputt und Spielstand weg? Nicht mit PS Plus. Spieler können ab Essential bis zu 100 GB PS4-Spieldaten und 100 GB PS5-Spieldaten in die Cloud packen und auch auf anderen Konsolen weiternutzen.

Share Play: Eine Share Play-Sitzung bietet Spielern die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm über das Internet hinweg mit anderen Spielern zu teilen. Simuliert wird damit das gemeinsame Sitzen vor demselben Fernseher. Weitere Informationen zu Share Play sind auf der offiziellen PlayStation-Seite zusammengefasst.

Spielhilfe: Nur auf der PS5 verfügbar ist die Spielhilfe. PS Plus-Abonnenten können die PS-Taste drücken und spoilerfreie Hinweise und Tipps erhalten, während sie unterstützte Spiele auf der PS5 spielen. Die Hilfe beginnt bei subtilen Hinweisen und endet mitunter bei kompletten Video-Walkthroughs.

PS Plus Extra – Spielekatalog und Ubisoft+ Classics

PS Plus Extra umfasst alle Inhalte, die in der Essential-Stufe enthalten sind. Obendrauf gibt es zwei weitere Vorteile. Dazu gehören:

Spielekatalog: Enthalten sind hunderte Spiele, auf die Abonnenten einen freien Zugriff haben. Darunter befinden sich PS4- als auch PS5-Spiele. Jeden Monat kommen (meist um die 10 bis 20) neue Spiele hinzu, während regelmäßig einige Bestandteile aus dem Katalog herausfallen. Im Gegensatz zu Essential reicht es nicht, die Extra-Games für eine dauerhafte Nutzung in die persönliche Bibliothek zu packen.

Ubisoft+ Classics: Dieser Katalog konzentriert sich auf die Spiele des Publishers Ubisoft. Mit dabei sind unter anderem ältere Titel der Reihen “Far Cry”, “The Division” und “Assassin’s Creed”.

PS Plus Premium – Cloud-Streaming, Klassiker und Testversionen

Wie schon die mittlere Stufe ist Premium voll abwärtskompatibel und bietet alles, wovon auch Abonnenten von Essential und Extra profitieren. Obendrauf gibt es:

Klassikerkatalog: Enthalten sind ausgesuchte Spiele der älteren Generationen. Darunter Games, die einst für PlayStation, PS2, PS3 und PlayStation Portable auf den Markt kamen. Gelegentlich werden die älteren Klassiker mit Trophäen erweitert.

Testversionen von Spielen: Früher waren Demos kostenlos. Heute gibt es Trials im kostenpflichtigen Premium-Angebot. Die Spieltestversionen lassen zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden in einen Titel hineinschnuppern.

Die Spieltestversionen von PS Plus Premium können sehr unterschiedliche Laufzeiten haben.

Cloud-Streaming: Dieses PlayStation Plus Premium-Feature ging aus dem einstigen PlayStation Now hervor und gibt Spielern die Möglichkeit, ausgesuchte Games auf PS5, PS4 und PC zu streamen. Die Berechnung der Spielwelten erfolgt auf externen Servern. Neuerdings werden auch PS5-Games unterstützt.

Bibliothek bei Sony Pictures Core: Die Filmsammlung bei Sony Pictures Core ist der neuste Bestandteil der PS Plus-Premium-Mitgliedschaft. Mitglieder haben einen Zugriff auf mehr als 100 Produktionen, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

Für viele PS4- und PS5-Spieler scheint das Angebot überzeugend zu sein. Die letzte offizielle Angabe liegt bei 47,4 Millionen Abonnenten. Fortan möchte Sony allerdings auf die Nennung von Zahlen verzichten,

