PlayStation Plus: Sony hebt den Preis des 12-Monats-Abos an

PlayStation Plus: Die Preise des Jahresabos steigen.

Am heutigen Abend stellte Sony Interactive Entertainment nicht nur die drei Titel vor, die von PlayStation Plus-Abonennten im Monat September 2023 ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Darüber hinaus kündigte das japanische Unternehmen eine Preissteigerung für PlayStation Plus an. Diese wird sich auf die 12-Monats-Abos der drei Stufen Essential, Extra und Premium beschränken, die laut der offiziellen Mitteilung weltweit am 6. September 2023 und somit schon Mitte der kommenden Woche im Preis steigen.

Anbei die offizielle Übersicht der neuen Preise der Jahres-Abos, die ab dem 6. September 2023 fällig werden.

Das sind die neuen Preise des 12-Monats-Abos:

PlayStation Plus Essential: 71,99 Euro (bisher: 59,99 Euro)

PlayStation Plus Extra: 125,99 Euro (bisher: 99,99 Euro)

PlayStation Plus Premium: 151.99 Euro (bisher: 119,99 Euro)

Wie Sony Interactive Entertainment in der offiziellen Ankündigung der Preiserhöhung betont, bietet das 12-Monats-Abo auch weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die Möglichkeit, etwas Geld zu sparen: „Die neuen Preise für das 12-Monats-Abonnement bleiben im Vergleich zum Kauf der 1-Monats- oder 3-Monats-Abonnements über einen Zeitraum von 12 Monaten weiterhin ermäßigt.“

Weiter heißt es: „Für aktuelle 12-Monats-Abonnenten tritt diese Preiserhöhung erst zum nächsten Verlängerungsdatum in Kraft, das am oder nach dem 6. November stattfindet. Jegliche Mitgliedschaftsänderungen, die Sie am oder nach dem 6. September vornehmen, wie Upgrades, Downgrades oder der Kauf zusätzlicher Zeit, werden Ihren Plan aktualisieren und die neuen Preise widerspiegeln. Sie können Ihr Abonnement jederzeit ändern oder kündigen.“

Je nach Stufe bietet der PlayStation Plus-Dienst exklusive Vorteile und Inhalte. Während Essential beispielsweise den alten PlayStation Plus-Dienst ersetzt, wartet auf der Extra-Stufe der Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit PS4- und PS5-Titeln, die ohne weitere Kosten gespielt werden können.

Abonnenten von PlayStation Plus Premium kommen zudem in den Genuss zahlreicher PlayStation-Klassiker, die über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt werden können.

Alle weiteren Details zu den Inhalten der drei PlayStation Plus-Stufen findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: PlayStation Blog

