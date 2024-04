Battlefield 7: Release, Setting, Modi – Infos und Gerüchte zusammengefasst

Mit "Battlefield 7" ist längst ein neuer Teil der EA-Reihe in Arbeit. Alles, was wir darüber wissen, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Zwar ist der Release von „Battlefield 7“ noch weit entfernt. Doch einige Informationen zum unangekündigten Ego-Shooter drangen längst durch. Erneut ist das schwedische Entwicklerstudio EA DICE für die primäre Entwicklung zuständig. Doch auch andere interne Studios wirken an der Produktion mit. Mehr dazu erfahrt ihr nachfolgend.

Battlefield 7-Release – Wann erscheint der Shooter?

Electronic Arts plant mit einer Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2025/26. Somit ist zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 mit dem neuen „Battlefield“ zu rechnen. Branchen-Insider Tom Henderson meint, das Ziel sei eine Markteinführung im Oktober oder November 2025.

Eine interne Verschiebung sei allerdings nicht auszuschließen. Der Publisher ist nämlich gesinnt, aus dem „Battlefield 2042“-Debakel zu lernen. Wie ihr sicherlich wisst, kam der letzte Ableger in einem desaströsen Zustand auf den Markt, was zum niedrigsten Metacritic-Wert der Seriengeschichte führte. Zahlreiche Updates waren notwendig, bis die gewünschte Spielerfahrung geboten wurde.

Ein Fehlstart wie bei „Battlefield 2042“ soll unbedingt vermieden werden.

Die realistischsten Zerstörungseffekte überhaupt

Über das Gameplay von „Battlefield 7“ ist bisher nichts Offizielles bekannt. Eine Stellenanzeige lieferte jedoch einen interessanten Hinweis. So zielt das Entwicklerteam auf die realistischsten Zerstörungseffekte der Branche ab.

Außerdem berichtete Henderson von 64-Spieler-Matches und einem Vier-Klassen-System, womit die Entwickler wieder zu den Wurzeln zurückkehren würden. Die Handlung soll angeblich zwischen 2025 und 2030 angesiedelt sein, womit die moderne Kriegstechnologie im Fokus stehen würde.

Battlefield für EA von großer Bedeutung

Geschäftsführer Andrew Wilson betonte im vergangenen Mai, dass „Battlefield“ weiterhin ein bedeutender Teil von EAs Zukunft sei. Zudem soll die Shooter-Reihe „auf völlig neue Art und Weise“ zurückkehren.

Später sprach Wilson von einem vernetzten Ökosystem, mit dem das Franchise neu aufgestellt wird. Vermutlich orientiert sich der Publisher mit „Battlefield 7“ an der „Call of Duty“-Reihe, bei der verschiedene Titel miteinander verknüpft sind. Des Weiteren setzt EA mittlerweile auf Activisions Multi-Studio-Strategie, weshalb mehrere Studios an der Reihe arbeiten. Selbst der Rennspielentwickler Criterion Games ist zum Großteil mit „Battlefield“ beschäftigt.

„Mr. Battlefield“ Lars Gustavsson ist hingegen nicht mehr dabei. Der Entwickler-Veteran entschied sich im September 2022 dazu, EA DICE nach über zwei Jahrzehnten zu verlassen. Schwedische Firmenunterlagen verwiesen später auf ein neu gegründetes Studio.

Mit Singleplayer-Kampagne oder doch nicht?

Um nach „Battlefield 2042“ wieder eine überzeugende Singleplayer-Kampagne bieten zu können, gründete EA eigens Ridgeline Games. Bedauerlicherweise schloss der Publisher dieses Studio im vergangenen Februar im Rahmen einer Entlassungswelle. Die Arbeiten am Einzelspielermodus laufen dennoch weiter. Hier kommt Criterion Games zum Einsatz.

Im Übrigen gründete EA Motive kürzlich ein „Battlefield“-Team. Und auch DICE bestätigte vor einem Jahr die Beteiligung an einer erzählerischen Kampagne. Um die Singleplayer-Erfahrung von „Battlefield 7“ und weiterer Spiele müsst ihr euch anscheinend keine Sorgen machen.

Battle-Royale-Ableger geplant?

Tom Henderson zufolge plant Electronic Arts einen kostenlos spielbaren Battle-Royale-Ableger. Für die Entwicklung ist offenbar Ripple Effect (früherer Name: DICE L.A.) verantwortlich.

Solch einen Modus gab es bereits mit „Firestorm“, jedoch ohne Free-2-Play-Option. Mit dem eigenständigen BR-Spiel würden sich die Verantwortlichen an „Warzone“ orientieren, das sich als großer Erfolg herausstellte.

Ein Battle-Royale im „Battlefield“-Universum gab es mit „Firestorm“ schon einmal.

EA möchte damit offenbar die Reichweite von „Battlefield“ steigern und letztendlich den Umsatz ankurbeln. So könnten sich „Battlefield 7“ und der F2P-Titel etwa einen Ingame-Shop mit kosmetischen Inhalten teilen.

Zusätzlich zur BR-Variante soll noch der sogenannte Gauntlet-Modus enthalten sein. Hier treten mehrere Teams in zielbasierten Modi gegeneinander an. Wer davon am wenigsten Punkte sammelt, scheidet nach der Runde aus.

Eins ist sicher: Nachdem in „Battlefield 2042“ die letzte Season gestartet ist, liegt der Fokus auf der Zukunft. Electronic Arts hat sich genau angeschaut, wie viele Ressourcen der nächste Teil verschlingt. Infolgedessen entschied sich der Publisher dazu, den Schwerpunkt voll auf die Zukunft zu verlagern. General Manager Byron Beede freut sich bereits auf den Tag, an dem ihr die ersten Details zu „Battlefield 7“ – oder wie der Titel in der finalen Version auch heißen mag – erfahren werdet.

