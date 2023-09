Criterion Games: Großteil des Teams arbeitet künftig an der Battlefield-Reihe

Auch Criterion Games gehört jetzt zu den EA-Studios, die am nächsten "Battlefield"-Teil werkeln. Group General Manager Vince Zampella verkündete das in einer kurzen Mitteilung.

Criterion Games ist EA Entertainment beigetreten. Damit gehört das Rennspiel-orientierte Studio jetzt zu den „Battlefield“-Studios, die gemeinsam den nächsten Shooter-Ableger entwickeln.

Der Großteil des Studios wird an der Seite von EA DICE, Ripple Effect und Ridgeline Games die Zukunft von „Battlefield“ kreieren. Zusammen sollen sie laut Vince Zampella „eine neue Ära für das Franchise“ einläuten. Bereits im Mai dieses Jahres sagte EA-Geschäftsführer Andrew Wilson, dass „Battlefield“ auf eine völlig neue Art zurückkommen soll. Ihr dürft also gespannt sein.

Schon bei „Battlefield 2042“ hat Criterion Games ausgeholfen. Zudem hat das britische EA-Studio am Firestorm-Modus von „Battlefield V“ mitgearbeitet. Nun sind sie zum dritten Mal an der Reihe beteiligt.

Gibt kein besseres Studio

„Die Erfahrung von Criterion mit Battlefield, unserer Technologie und der Entwicklung fesselnder Erlebnisse wird sich unmittelbar positiv auf die weitere Arbeit an Battlefield 2042 und die Vorproduktion eines vernetzten Battlefield-Universums auswirken. Es gibt kein besseres Studio, um uns auf dieser Reise zu begleiten, und ich könnte mich nicht mehr freuen“, erklärt Vince Zampella.

Über das erwähnte vernetzte „Battlefield“-Universum berichteten wir Anfang August. Offenbar orientiert sich EA damit an Activisions „Call of Duty“-Reihe, wo verschiedene Ableger miteinander verknüpft werden.

Im Racer-Genre wird das Studio hinter „Need for Speed“ und „Burnout“ aber auch zukünftig aktiv sein. Zampella weist auf seine Leidenschaft für Autos hin und betrachtet Criterion daher als „perfekten Partner“. Deshalb wird der Group General Manager mit einer Kerngruppe die nächsten Schritte der „Need for Speed“-Reihe gestalten.

Zuletzt entwickelte Criterion Games „Need for Speed: Unbound“, womit das Rennspiel-Franchise wieder in die Spur gefunden hat. PlayStation-Spieler können sich das Game aktuell für nur 23,99 Euro sichern, sparen also satte 70 Prozent.

Quelle: Electronic Arts

