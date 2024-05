Fallout & Call of Duty: In Modern Warfare 3 und Warzone könnte sich etwas zusammenbrauen

Microsoft besitzt seit der Übernahmewelle zugkräftige Marken, darunter "Call of Duty" und "Fallout". Beide könnten in einem Crossover-Event zusammengeführt werden.

“Call of Duty” ist wahnsinnig erfolgreich. Und auch “Fallout” wurde von der populären Amazon-Prime-Serie aus dem Dornröschenschlaf geholt. Die Zugriffszahlen auf die Spiele der Bethesda-Reihe gingen explosionsartig in die Höhe. Was liegt hier also näher, als beide Marken zusammenzubringen.

Tatsächlich machten Dataminer eine interessante Entdeckung, die für ein nahendes Crossover-Event sprechen könnten. In dessen Rahmen hätte “Modern Warfare 3” einen weiteren Spielermagneten und auch “Fallout” könnte einem größeren Publikum vorgestellt werden. Doch was spricht für diese Annahme?

Drei mögliche Crossover-Events entdeckt

Wie CharlieIntel berichtete, konnten die Betreiber des Twitter/X-Accounts “COD Warfare All the news” nach dem “Season 3 Reloaded”-Update in den Daten von “Modern Warfare 3” und “Warzone” Codezeilen entdecken, die für mehrere Crossover-Events sprechen. Und eines dieser Events würde auf “Fallout” aufbauen, wie der folgende Tweet deutlich macht:

Breaking: Data miners have found reference to potentially Call of Duty x FALLOUT collaboration for Season 4 of MW3 and Warzone



Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Allerdings klingt eine solche Vermischung der Marken aus kommerzieller Sicht durchaus plausibel. “Fallout” ist seit der Amazon-Prime-Fernsehserie in aller Munde. Und nach den zurückliegenden Übernahmen befinden sich die Marke samt Bethesda und die “Call of Duty”-Reihe in den Händen von Microsoft.

Auch die Entwicklung weiterer Spiele soll beschleunigt werden:

Mögliches Crossover-Event mit The Crow

Bei den anderen beiden Marken, die in Zusammenhang mit einem Crossover-Event in den Daten von “Modern Warfare 3” und “Warzone” auftauchten, handelt es sich um “Gundom” und “The Crow”. Der zuletzt genannte Film mit Bill Skarsgard in der Hauptrolle soll in diesem Jahr als Reboot in die Kinos kommen. Der Auftritt in der “Call of Duty”-Reihe könnte die Aufmerksamkeit entsprechend erhöhen.

Letztlich bleibt abzuwarten, was Activision tatsächlich ankündigen wird. In der Vergangenheit waren derartige Funde jedoch nicht selten etwas, das sich im Nachhinein bestätigt hat. Und auch Crossovers sind für “Call of Duty” nicht neu.

Zuletzt tauchte “Warhammer 40.000” mit Skins und einem zeitlich begrenzten Modus im Shooter auf. Darin konnten Spieler in die Rolle eines Space Marines schlüpfen. Auch hier kam es im Vorfeld zu einschlägigen Entdeckungen im Spiel-Code.

Was haltet ihr von einem Auftritt der “Fallout”-Reihe in der beliebten “Call of Duty”-Reihe? Würdet ihr derartige Inhalte gern sehen? Oder wird die berühmte Kuh zu sehr gemolken?

