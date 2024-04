Fallout: Offenbar unangekündigte Projekt in Arbeit – Bethesda möchte Output erhöhen

In einem von Kinda Funny Games geführten Interview stellte sich Bethesda Softworks‘ Todd Howard diversen Fragen. Aufgrund des Erfolges der TV-Serie drehte sich das Interview natürlich in erster Linie um die „Fallout“-Reihe.

Wie Howard im Laufe des Gesprächs verriet, wird derzeit an mehreren „Fallout“-Projekten gearbeitet. Zum einen haben wir es hier natürlich mit der zweiten Staffel der TV-Serie zu tun. Diese wurde kürzlich offiziell angekündigt und soll uns unter anderem ein Wiedersehen mit den ikonischen Todesklauen bescheren.

Zudem entstehen neue Inhalte und Features für „Fallout Shelter“ und den Multiplayer-Titel „Fallout 76“. Interessanterweise deutete Howard auch zwei unangekündigte Projekte an. Bei einem könnte es sich um „Fallout 5“ handeln, das allerdings noch ein paar Jahre auf sich warten lässt.

Howard über die Zukunft von Fallout

„Wir schauen uns an, was wir mit der [Fallout]-Franchise machen, und dann fragen wir uns, ob wir immer noch ein gutes Gefühl dabei haben. Ich kann es jetzt nicht genau verraten. Aber so sieht unsere Planung für Fallout als Franchise aus“, ergänzte Howard. „Wann kommt die zweite Staffel? Was machen wir auf dem Mobilemarkt?“

„Was machen wir in Fallout 76?“, ergänzte Howard und deutete anschließend zwei unangekündigte „Fallout“-Projekte an. „Wie gehen wir diese Sache an? Was machen wir mit dieser anderen Sache? Und wann werden diese umgesetzt? Und wieder: Wenn ich mit den Fingern schnippen und sie alle fertig und bereit haben könnte, würde ich es tun.“

„Aber das Wichtigste ist: Wie können wir diese mit einem hohen Qualitätsniveau liefern? Das ist immer am wichtigsten.“

Der Output soll erhöht werden

Ein weiteres Thema, über das sich Howard ausließ, ist die Tatsache, dass die Spiele von Bethesda Softworks beziehungsweise der Bethesda Game Studios stets mehrere Jahre auf sich warten lassen. Hier suchen die Verantwortlichen laut Howard nach Mittel und Wegen, Spiele schneller auf den Markt zu bringen.

„Sie dauern wirklich lange, und deshalb denke ich, dass eines der Dinge, auf die wir uns hier konzentrieren, offensichtlich darin besteht, sicherzustellen, dass sie von höchster Qualität sind, aber auch Wege zu finden, unseren Output zu steigern“, sagte er.

„Weil wir ja auch nicht so lange warten wollen, oder? Es ist nie unser Plan, aber wir wollen sicherstellen, dass wir es richtig machen“, meint Howard.

Auch Spin-offs wie „Fallout: New Vegas“, die bei externen Partnern beziehungsweise Studios entstehen, steht Howard offen gegenüber. Anzukündigen habe Bethesda Softworks diesbezüglich allerdings nichts.

„Ich würde sagen, wir haben diese Gespräche schon immer geführt“, so Howard abschließend.

Weitere Meldungen zu Fallout 5, fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren