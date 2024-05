PS5 & PS4: Neuer Weekend-Sale im PS Store lockt mit hohen Rabatten

Im PlayStation-Store warten neue Deals auf Kundschaft. Mehrere Preise wurden bis zum kommenden Dienstag gesenkt, was vor allem Spiele ud Addons von Take-Two betrifft.

Nachdem am vergangenen Mittwoch ein umfangreicher PSN-Sale an den Start ging, läutete Sony heute einen kleineren Weekend-Sale ein. Die meisten der Angebote stammen von Take-Two und stellen in der Regel keine neuen Bestpreise dar.

Das gilt etwa für die “Borderlands 3: Ultimate Edition”, die einen 70-Prozent-Rabatt bekam und zum Preis von 29,99 Euro verkauft wird. Wie bei allen anderen Weekend-Angeboten gilt der reduzierte Betrag bis in die Nacht zum kommenden Dienstag.

Ein weiterer Deal ist das Bundle “Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2”, das einen 40-Prozent-Rabatt erhielt und 59,99 Euro kostet. Hier sollten PS-Plus-Spieler ab der Extra-Stufe beachten, dass “Red Dead Redemption 2” ab der kommenden Woche im Abo ist.

Die “Mafia 2: Definitive Edition” erhielt einen Rabatt in Höhe von 67 Prozent. Hier zahlen Interessenten im Rahmen des Weekend-Sales nur 9,98 Euro. Für den gleichen Betrag gibt es die “Mafia 3: Definitive Edition”.

Die “BioShock Infinite: The Complete Edition” kann für 7,99 Euro obendrauf gepackt werden. Käufer sparen 60 Prozent. 75 Prozent weniger kostet “BioShock 2 Remastered”. Hier ergibt sich ein Preis von 4,99 Euro. “BioShock Remastered” können Spieler für 7,99 Euro obendrauf packen.

PSN-Bestpreis für A Plague Tale: Requiem

Während die meisten Weekend-Deals wiederkehrende Rabattpreise darstellen, gibt es “A Plague Tale: Requiem” im PlayStation-Store günstiger als je zuvor – von der PS-Plus-Aufnahme im Januar abgesehen. Der Preis fiel um 60 Prozent auf 23,99 Euro. Das “A Plague Tale Bundle”, das ebenfalls “A Plague Tale: Innocence” umfasst, kostet im Zuge des Sales 31,99 Euro.

Nachfolgend die Angebote des Weekend-Sales in der Übersicht:

Spiel/Addon Rabatt Preis A Plague Tale Bundle –60 % €31,99 A Plague Tale: Requiem –60 % €23,99 BioShock 2 Remastered –75 % €4,99 BioShock Infinite: The Complete Edition –60 % €7,99 BioShock Remastered –60 % €7,99 Borderlands 3: Blutgeld –33 % €10,04 Borderlands 3: Designer’s Cut –35 % €9,74 Borderlands 3: Moxxis Überfall auf den Handsome J –33 % €10,04 Borderlands 3: Next Level Edition –85 % €11,24 Borderlands 3: Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck –33 % €10,04 Borderlands 3: Season Pass 2 –40 % €17,99 Borderlands 3 Season Pass –70 % €14,99 Borderlands 3: Ultimate Edition –70 % €29,99 Borderlands 3: Wummen, Liebe und Tentakel –33 % €10,04 Borderlands Legendary Collection –60 % €19,99 Borderlands: The Handsome Collection –75 % €9,99 Civilization VI – New Frontier-Pass –60 % €15,99 Disintegration –67 % €9,89 Grand Theft Auto Online –50 % €9,99 GTA 5: Premium Edition & CashCard „Der Weiße Hai“ –55 % €20,24 GTA 5: Premium Edition & CashCard „Megalodon“ –60 % €35,99 GTA 5: Premium Edition & CashCard „Walhai“ –60 % €23,99 Grand Theft Auto 5 –67 % €19,79 L.A. Noire: The VR Case Files –50 % €14,99 LEGO 2K Drive Awesome Edition –58 % €29,39 Mafia 2: Definitive Edition –67 % €9,89 Mafia 3: Definitive Edition –67 % €9,89 Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition für PS4 –75 % €19,99 Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition für PS5 –75 % €19,99 Marvel’s Midnight Suns Season Pass für PS5 –67 % €16,49 Mortal Kombat 1 Premium Edition –50 % €49,99 Necromunda: Underhive Wars – Gold Edition –70 % €8,99 New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition –50 % €24,99 PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition –75 % €24,99 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition –70 % €29,99 Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 –40 % €59,99 Sid Meier’s Civilization VI Anthology –65 % €26,24 Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition –75 % €12,49 Space Hulk Bundle –80 % €7,99 Tales from the Borderlands –25 % €14,99 The Outer Worlds: Board-Approved Bundle –50 % €24,99 The Quarry – Deluxe-Edition –75 % €21,24 Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung –50 % €4,99 Tiny Tinas Wonderlands: Next-Level-Edition –75 % €18,74

Auch im Web-Store des PlayStation-Stores wurde eine Übersicht über die neuen Weekend-Angebote freigeschaltet. Falls ihr euch für die am Mittwoch gestarteten Angebote interessiert, werdet ihr hier fündig.

