PS Plus Essential: Januar-Neuzugänge für PS5 und PS4 zum Download

PS Plus Essential:

PS Plus Essential beschert Abonnenten im Januar 2024 drei Spiele, auf die sie ohne Zusatzkosten zugreifen können. Die Neuzugänge sind ab sofort im PlayStation Store verfügbar.

Heute ist der erste Dienstag des Monats und damit der Tag, an dem PlayStation-Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet werden. Und wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht, sind die Neuzugänge für Januar 2024 tatsächlich da und können in die persönliche Bibliothek wandern.

Welche Neuzugänge für Januar 2024 vorgesehen sind, gab Sony in der vergangenen Woche bekannt. Mit dabei ist unter anderem „A Plague Tale Requiem“, das bei Spielern und Kritikern im Oktober 2022 reichlich Anklang fand. Auch „Evil West“ gehört zum Programm von PS Plus Essential im Januar 2024.

PS Plus Januar 2024 – Diese Spiele sind dabei

A Plague Tale Requiem – PS5

Veröffentlicht im Oktober 2022

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4,69/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Evil West – PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2022

Metascore: 73

User-Score: 7,6

Score im PS Store: 4,04/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nobody Saves the World – PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,1

Score im PS Store: 4,7/5

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sobald die aufgelisteten Spiele in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft genutzt werden. Das gilt selbst nach dem Austausch der Essential-Spiele im Februar 2024. Abonnenten, die diese Frist versäumen, erhalten ab Februar keinen Gratis-Zugriff mehr.

PS Plus Extra und Premium – So geht es im Januar 2024 weiter

Mit dem Essential-Angebot sorgte Sony für einen überzeugenden PS-Plus-Start in das neue Jahr. Allerdings kommt noch mehr. Denn auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden gefüllt.

Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony an einem bestimmten Zeitplan festhält. Dieser sieht vor, dass Essential-Neuzugänge am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet werden, nachdem es am Mittwoch der Vorwoche zur Ankündigung kam.

In den darauffolgenden zwei Wochen sind PS Plus Extra und Premium an der Reihe. Daraus lassen sich die folgenden Angaben ableiten.

Die Januar-Termine für PS Plus Extra und Premium:

Extra/Premium-Ankündigung: 10. Januar 2024

Extra/Premium-Freischaltung: 16. Januar 2024

Für die beiden höherpreisigen Stufen gilt: Zusammen mit der Aufnahme neuer Spiele in die Bibliotheken fallen andere enthaltene Games weg. Welche Titel es im Januar trifft, ist seit einigen Wochen bekannt:

Auch die Februar-Termine können vorhergesagt werden. Hier sind der 31. Januar und 6. Februar 2024 (Essential) sowie der 14. und 20. Februar 2024 (Extra und Essential) relevant.

Das bietet PlayStation Plus

Sonys Abonnement-Dienst wurde 2022 in ein dreistufiges Programm umgewandelt, das bis zu 151,99 Euro pro Jahr kostet. Schon ab der Grundstufe gibt es die drei monatlichen Games, den Zugriff auf Online-Features von Spielen, den Cloud-Speicher und weitere Vorteile.

Premium stellt die Endstufe dar und umfasst neben den Features von Essential und Extra zusätzlich einen Klassikerkatalog, das Streaming von Spielen und Spieltestversionen.

Unsere Übersicht zu PlayStation Plus fasst alles Wissenswerte zusammen:

