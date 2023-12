PS Plus Extra/Premium Januar 2024: Diese 9 Spiele fallen bald weg

PS Plus Extra/Premium Januar 2024:

Im Januar 2024 werden einige Spiele aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium genommen. Einen Überblick liefert die inzwischen freigeschaltete Liste.

Im Januar 2024 trifft es Spiele wie "It Takes Two" und "Devil May Cry 5".

Am kommenden Mittwoch werden die Dezember-Spiele der PS Plus-Stufen Extra und Premium angekündigt, bevor es am darauffolgenden Dienstag zur Freischaltung der Neuzugänge kommt.

Gleichzeitig fallen einige Spiele aus den Bibliotheken heraus. Angekündigt wurden sie einen Monat zuvor, sodass den Spielern genügend Zeit bleibt, den einen oder anderen Titel nachzuholen.

Auch für Januar 2024 stehen recht früh die wegfallenden Spiele aus den höherpreisigen Bibliotheken fest. So trifft es Highlights wie “It Takes Two” und „Devil May Cry 5“, wie PushSquare berichtet. Nachfolgend die vollständige Liste:

PS Plus Extra/Premium – Wegfallende Spiele im Januar 2024

It Takes Two (PS5, PS4)

SnowRunner (PS5, PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Jett: The Far Shore (PS5, PS4)

Omno (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

Der Wegfall erfolgt voraussichtlich erst am 16. Januar 2024. Doch allein für „Pillars of Eternity II: Deadfire“ werden laut Howlongtobeat im Schnitt 132 Stunden fällig, sofern Spieler wirklich alles sehen und abschließen möchten. Die Hauptkampagne ist schon nach rund 60 Stunden erledigt.

Im Januar 2024 verschwinden einige Spiele aus der Bibliothek, wie eine Übersicht im PlayStation Store verdeutlicht.

Einige wegfallende Spiele im PSN-Sale

Am Beispiel von “It Takes Two” wird deutlich, dass ein Blick in den PlayStation Store lohnt. Denn noch bis zum 11. Dezember 2023 kann der Koop-Hit für 11,99 statt 39,99 Euro gekauft werden, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht.

Ebenfalls ist die “Devil May Cry 5 Special Edition” im Sale vertreten und darf bis zum 21. Dezember 2023 für 15,99 statt 39,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden.

Eine Übersicht über den neusten Sale im PlayStation Store halten wir hier bereit. Er wurde anlässlich von The Game Awards 2023 gestartet.

PS Plus Extra/Premium im Dezember

Bevor die PlayStation Plus-Spiele für Januar 2024 an der Reihe sind, steht die Ankündigung des Dezember-Angebotes für PS Plus Extra und Premium bevor. Die Enthüllung erfolgt voraussichtlich im 13. Dezember 2023, bevor es am 19. Dezember 2023 zu deren Freischaltung kommt.

Zum Thema – PS Plus Extra/Premium: Dezember-Spiele vor Ankündigung – Star Wars-Klassiker dabei?

In der Zwischenzeit können die Neuzugänge der Essential-Stufe geladen werden, die in dieser Woche in den Katalog aufgenommen wurden.

So geht es im Januar 2024 weiter

Auch die nächsten PS Plus-Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium lassen sich vorhersagen. So werden die Spiele der Grundstufe voraussichtlich am 27. Dezember 2023 angekündigt und am 2. Januar 2024 freigeschaltet.

Mit den Ankündigungen und Freischaltungen der Neuzugänge für Extra und Premium ist am 10. bzw. am 16. Januar 2024 zu rechnen.

Zum Thema – PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, der sich an PS4- und PS5-Besitzer richtet. Mitglieder erhalten Zugang zu verschiedenen Vorteilen, darunter neue Spiele pro Monat, exklusive Rabatte im PlayStation Store und Cloud-Speicherplatz für Spielstände. Hinzukommen abhängig von der Stufe weitere Features wie Spieltestversionen, das Cloud-Streaming und eine Bibliothek bei Sony Pictures Core.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren