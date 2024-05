Vanguard: Eine drastische Entscheidung – Remedy liefert Status-Update zum Coop-Titel

In einer offiziellen Mitteilung räumte Remedy Entertainment ein, dass sich das Studio dazu entschloss, den unter dem Codenamen "Vanguard" angekündigten Coop-Titel einzustellen. Die dadurch freigewordenen Ressourcen sollen in andere Projekte fließen.

Bekanntermaßen arbeiteten die „Alan Wake“- und „Control“-Macher von Remedy Entertainment in der Vergangenheit an mehreren neuen Projekten. Darunter einem Coop-Shooter, den das Studio seinerzeit unter dem Codenamen „Vanguard“ angekündigte.

Der Coop-Shooter entstand in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Publisher Tencent und wurde im November einem Reboot unterzogen. Fortan arbeitete ein kleines Team weiter an dem Projekt, das nach dem Reboot den Arbeitstitel „Kestrel“ verpasst bekam. In einer aktuellen Mitteilung räumte Remedy Entertainment ein, dass „Vanguard“ beziehungsweise „Kestrel“ nicht mehr erscheinen wird.

Stattdessen trafen die Verantwortlichen die Entscheidung, die Arbeiten an dem Coop-Shooter einzustellen. Das dadurch frei gewordene Personal wird Remedy Entertainment auf andere Projekte verteilen.

Projekte des Studios machen Fortschritte

Die Entscheidung, den Coop-Shooter einzustellen, und die aktuelle Entwicklung beim finnischen Studio kommentierte CEO Tero Virtala wie folgt: „Das Projekt mit dem Codenamen Kestrel zeigte frühzeitig vielversprechende Ansätze, befand sich jedoch noch in der frühen Konzeptphase. Unsere anderen Projekte haben sich gut entwickelt und gehen in die nächsten Entwicklungsphasen über. Eine stärkere Fokussierung darauf bringt uns Vorteile.“

Virtala weiter: „Wir können talentierte Entwickler von Kestrel auf diese anderen Spieleprojekte verteilen. Viele unserer Unterstützungsfunktionen erhalten einen zusätzlichen Fokus auf ihre Operationen. Dies ist ein weiteres Mittel, um sicherzustellen, dass unsere Spieleprojekte gut vorankommen.“

„Ich möchte unserem Kestrel-Entwicklungsteam danken. Obwohl wir uns entschieden haben, das Projekt zugunsten weiterer Vorteile für Remedy einzustellen, hat unser Team gute Arbeit geleistet und uns wertvolle Erkenntnisse geliefert. Ich möchte auch Tencent für ihre bisherige Partnerschaft danken. Sie waren sehr professionell und unterstützend“, ergänzte der Remedy-CEO.

Diese Ziele verfolgt Remedy Entertainment

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen lieferte uns das Studio kürzlich Details zu seinen Zukunftsplänen. Zum einen wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass wir uns zukünftig im besten Fall über regelmäßigere Nachfolger beziehungsweise neue Ableger zu „Alan Wake“ und „Control“ freuen dürfen.

Darüber hinaus gab Remedy Entertainment bekannt, dass „Project Condor“ mittlerweile in die Vollproduktion startete. Bei „Project Condor“ haben wir es mit einem Multiplayer-Live-Service-Titel in der Welt von „Control“ zu tun. Die Geschichte wird laut offiziellen Angaben auf den Geschehnissen von „Control“ aufbauen und sich erneut um das Federal Bureau of Control drehen.

Nicht ganz so positiv entwickelte sich das 2023 veröffentlichte „Alan Wake 2“. Mit dem Nachfolger schreibt das finnische Studio laut eigenen Angaben nämlich weiterhin rote Zahlen.

Quelle: Remedy Entertainment

