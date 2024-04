Condor: Auch Live-Service im Control-Universum geht in Vollproduktion

Kürzlich hat uns bereits die Mitteilung erreicht, dass die Neuauflagen der ersten zwei „Max Payne“-Spiele bei Remedy Entertainment bald in die Vollproduktion starten sollen. Dazu wird auch das Entwicklungsbudget aufgrund von gestiegenen Kosten erhöht.

Allerdings sind die „Max Payne“-Remakes nicht die einzigen Projekte, an denen die Finnen derzeit arbeiten. Auch bei „Condor“ soll es nun losgehen. Dabei handelt es sich um einen Live-Service-Titel, der in der Welt des 2019 erschienenen „Control“ spielen soll.

Multiplayer-Spiel hat nächste Entwicklungsphase erreicht

Wie Remedy unlängst mitteilte, sei „Condor“ nun in die Vollproduktion übergegangen. „Es bedeutet, dass es die letzte Entwicklungsphase vor der Markteinführung eines Spiels erreicht hat“, so das Studio in seinem neuesten Finanzreport. Im letzten Monat sprach Remedy noch davon, dass sich der Titel in der Phase der „Production Readyness“ befinden würde.

Condor wird von dem finnischen Entwickler als „erster Schritt des Studios in Richtung servicebasierter Spiele“ bezeichnet und hat ein anfängliches Entwicklungsbudget von 25 Millionen Euro. Das Spiel entsteht mit Remedys hauseigener Northlight-Engine und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Condor als „servicebasiertes Festpreisspiel“

„Basierend auf umfangreichen internen Spieltests können wir feststellen, dass der Kern des Spiels fesselnd ist und das Spiel einen einzigartigen Remedy-Blickwinkel in das Genre bringt“, so das Studio weiter. „Condor“ wird laut Remedy kein Free-to-Play-Titel, sondern ein „servicebasiertes Festpreisspiel“ sein. „Dies sind Premium-Spiele, die einen niedrigeren Anfangspreis haben, aber einen langen Schwanz von Einnahmen durch Updates, Spiel-Erweiterungen und möglicherweise Mikrotransaktionen.“

“Nach der Hiss-Invasion ist das Älteste Haus unter Verschluss: ein brodelnder Topf mit flüchtigen und gefährlichen übernatürlichen Kräften. Darin gefangen ist das letzte Überbleibsel des Federal Bureau of Control, das sich zur Wehr setzen muss, um die Kontrolle zurückzuerlangen”, gab Remedy zu der Handlung des Multiplayer-Spiels an. „Das Control-Franchise ist größer als eine Geschichte oder ein Charakter. Mit Codename Condor laden wir die Spieler auf eine gemeinsame Reise in die Tiefen des Ältesten Haus ein.“

Quelle: VGC

