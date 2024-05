Assassin’s Creed Shadows: Installation setzt Internetverbindung voraus – So groß ist die Spielwelt

Kurz nach der offiziellen Enthüllung am gestrigen Abend erreichten uns weitere Details zum kommenden Stealth-Abenteuer "Assassin's Creed Shadows". Diese drehen sich unter anderem um einen Internetpflicht bei der Installation und die Größe der Spielwelt.

Am gestrigen Mittwoch Abend stellten uns die Verantwortlichen von Ubisoft „Assassin’s Creed Shadows“ mit einem ersten Trailer vor. Im Zuge der Enthüllung bestätigten sich unter anderem die Gerüchte um die beiden spielbaren Charaktere.

Zudem ließ sich Ubisoft Informationen zum neuen Stealth-System oder den Auswirkungen der Jahreszeit entlocken. Alle weiteren Details zu diesen Themen haben wir hier für euch zusammengefasst. Kurz nach der gestrigen Enthüllung sickerte eine weitere Neuigkeit durch, die sich um die Installation des im Herbst erscheinenden Stealth-Abenteuers dreht.

Wie sich dem Boxart, das bei Handelsketten wie GameStop und Best Buy auftauchte, entnehmen lässt, setzt die Installation von „Assassin’s Creed Shadows“ zur Registrierung eine Internetverbindung voraus. Dies gilt ausdrücklich auch für die Disc-Version. Ähnlich ging Ubisoft bereits bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ vor.

Wie groß ist die Karte der Spielwelt?

Nachdem die Entwickler von Ubisoft bei „Assassin’s Creed Mirage“ spielerisch zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrten und auf eine kompaktere Spielwelt setzten, dürfen wir uns bei „Shadows“ wieder auf eine größere Map mit allerlei Aktivitäten und Inhalten einstellen.

Auf Nachfrage ging Creative Director Jonathan Dumont kurz auf die Größe der Spielwelt ein und verriet, dass sich diese an ihrem Pendant aus „Assassin’s Creed Origins“ (2017) orientieren wird.

„Wir wollten ein viel realistischeres Maßstabsverhältnis haben. Da Burgen viel Platz beanspruchen und wir wollten, dass sich die Berge wirklich wie Berge anfühlen, haben wir dafür gesorgt, dass sich die Umgebungen im Spiel breiter anfühlen. Aber ich würde sagen, sie ist ungefähr so groß wie in Origins“, so Dumont zur Größe der Spielwelt.

Erstes Gameplay folgt wohl im Juni

Wann wir uns nach der Veröffentlichung des gestrigen Cinematic-Trailers auf die ersten Spielszenen aus „Assassin’s Creed Shadows“ einstellen dürfen, verriet Ubisoft leider nicht. Schenken wir den Angaben des gut vernetzten Insiders Tom Henderson Glauben, dann müssen wir uns allerdings nicht mehr allzu lange gedulden.

Wie Henderson kürzlich berichtete, soll die heiß ersehnte Gameplay-Enthüllung von „Assassin’s Creed Shadows“ im Rahmen der nächsten „Ubisoft Forward“-Episode erfolgen. Diese findet bekanntermaßen am 10. Juni 2024 statt und kann natürlich wie gehabt über einen offiziellen Stream live mitverfolgt werden.

„Assassin’s Creed Shadows“ entsteht bei den Entwicklern von Ubisoft Quebec und erscheint am 15. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren