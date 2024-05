Assassin’s Creed Red: Das Warten hat bald ein Ende – Insider nennt Termin für die Enthüllung

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass "Assassin's Creed Red" in diesem Jahr erscheinen wird. Dank eines bekannten Insiders wissen wir mittlerweile wohl auch, wann wir mit der offiziellen Enthüllung rechnen dürfen.

Bekanntermaßen arbeiten die Teams von Ubisoft derzeit an mehreren neuen „Assassin’s Creed“-Titeln. Darunter „Assassin’s Creed Red“, in dem unser Weg in das feudale Japan führen wird.

Laut Ubisoft erscheint der Titel im Laufe des Fiskaljahres 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025). Unbestätigten Berichten zufolge könnte es im November so weit sein. Für Klarheit bezüglich des Releasetermins wird Ubisoft aktuellen Meldungen zufolge in Kürze sorgen.

Wie der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, wird Ubisoft nämlich das hauseigene „Ubisoft Forward“-Format für eine ausführliche Gameplay-Präsentation zu „Assassin’s Creed Red“ nutzen. Im letzten Monat gab Ubisoft bekannt, dass die nächste „Ubisoft Forward“-Ausgabe am 10. Juni 2024 stattfindet und natürlich in Form eines Streams live mitverfolgt werden kann.

Umfangreiche Previews im Juni?

Weiter berichtete Henderson unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass die Presse im Rahmen des Summer Game Fest 2024 die Möglichkeit erhalten wird, „Assassin’s Creed Red“ anzuspielen. Passend dazu sollen die Medien die Möglichkeit erhalten, ihre Eindrücke in Form von Previews unter die Leserinnen und Leser zu bringen.

„Aus Gesprächen mit Quellen geht hervor, dass Content-Ersteller und die Presse während der Woche des Summer Games Fest die Möglichkeit zum Ausprobieren erhalten werden, wobei das Embargo für Vorschauen am 12. Juni aufgehoben wird“, führte Henderson aus.

„Derzeit ist unklar, ob das Spiel vor der Ubisoft Forward in typischer Ubisoft-Manier enthüllt wird, bei der das Spiel normalerweise einen Cinematic-Trailer, einen offiziellen Namen und ein ungefähres Veröffentlichungsdatum spendiert bekommt.“

Was ist zu Assassin’s Creed Red bekannt?

Wie eingangs erwähnt, verfrachtet uns „Assassin’s Creed Red“ in das feudale Japan. Um dieses Setting historisch akkurat umzusetzen, griff das Team auf die Unterstützung durch externe Japan-Experten zurück. Während Ubisoft zur Geschichte weiter schweigt, möchten mehrere Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass wir in „Assassin’s Creed Red“ die Kontrolle über zwei spielbare Charaktere übernehmen.

Zum einen haben wir es hier mit dem Samurai Yasuke zu tun, der im 16. Jahrhundert in der Tat existiert haben soll. Nummer Zwei im Bunde ist die weibliche Shinobi Naoe Fujibayashi. Nachdem ein Ordensmitglied ihren Vater tötete, begibt sich Naoe auf einen Rachefeldzug und trifft dabei zufällig auf Yasuke.

Ab da nehmen die Geschehnisse eine dramatische Wendung, die dazu führt, dass sich Naoe und Yasuke zu einem ungleichen Team zusammenfinden sollen.

„Assassin’s Creed Red“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Insider Gaming

