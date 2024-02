Assassin’s Creed Red: Ubisoft bestätigt Releasezeitraum

Während Ubisoft ab heute eine offene Beta zu dem Piratenabenteuer „Skull and Bones“ veranstaltet, hat das Unternehmen auch den jüngsten Finanzbericht veröffentlicht. Mit diesem enthüllt man die Umsätze aus dem dritten Fiskalquartal und gibt bereits einen Ausblick in die Zukunft.

Konkret ist noch nichts

Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem kommenden Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Red“, das die Spieler in das feudale Japan schicken soll. Mit zwei Hauptcharakteren soll man ein einzigartiges Erlebnis geboten bekommen, das die Marke auf eine neue Stufe heben soll. Zudem wird das zuständige Entwicklerteam von Ubisoft Quebec auch in technischer Hinsicht die Reihe in die aktuelle Generation befördern.

Jedoch hat Ubisoft dem heißerwarteten Abenteuer bisher noch keinen Erscheinungstermin verpasst. Vielmehr wird stets vermutet, dass der Flaggschifftitel im Laufe dieses Kalenderjahres erscheinen wird.

Im Rahmen des neuesten Finanzberichtes hat der französische Publisher zumindest bestätigt, dass „Assassin’s Creed Red“ im nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht werden soll. Dementsprechend sollte das Spiel spätestens bis zum 31. März 2025 auf den Markt kommen. Somit können die Fans weiterhin auf eine Veröffentlichung zum Jahresende hoffen.

Neben „Assassin’s Creed Red“ hat Ubisoft mit „Star Wars Outlaws“ einen weiteren Blockbuster in der Pipeline, der aller Voraussicht nach ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll. In dem Finanzbericht gab das Unternehmen auch bei dem Sci-fi-Abenteuer das nächste Fiskaljahr an.

Darüber hinaus sollen auch noch einige Free-to-Play-Titel wie „XDefiant“, „The Division Resurgence“ und „Rainbow Six Mobile“ veröffentlicht werden.

Sobald Ubisoft offizielle Erscheinungstermine verkündet, bringen wir euch auf den aktuellsten Stand. Laut bisherigen Informationen strebt Ubisoft an im Mai weitere Details zum nächsten Geschäftsjahr zu verraten.

