Xbox Games Showcase: Termin, Livestream und auch etwas für PlayStation-Spieler

Eine Electronic Entertainment Expo wird es in diesem Jahr nicht geben. Allerdings finden im gewohnten Zeitraum der Messe allerlei digitale Events statt, von denen mehrere unter dem Label Summer Game Fest laufen.

Auch Xbox ist mit einer eigenständigen Show vertreten. Und inzwischen steht fest, wann der Xbox Games Showcase ausgestrahlt wird. Im Anschluss folgt eine “Redacted”-Show.

Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024

Laut der heutigen Terminankündigung findet der Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024 statt. Auch die Uhrzeit steht fest. So geht es hierzulande um 19 Uhr los.

Nach dem Showcase wird eine Live-Übertragung stattfinden, die von Microsoft als „Redacted“ – also quasi geschwärzt – bezeichnet wird. Es gilt als ziemlich sicher, dass darin das kommende “Call of Duty”-Spiel in den Fokus rückt, der Name aber nicht genannt werden soll.

Auch die dazugehörige Grafik macht den Eindruck, dass es sich um ein Activision-Spiel handelt. Die Schwärzung erfolgte in einer Art und Weise, die genügend Hinweise liefert.

Welches Logo könnte sich wohl unten rechts verstecken?

„Wir werden einen besonderen Einblick in den nächsten Teil einer beliebten Franchise geben“, so der Wortlaut in einem Beitrag auf dem Xbox-Wire, in dem das Event angekündigt wird. Und wie wir wissen, bleibt die Reihe auf den PlayStation-Konsolen bestehen.

Der Doppel-Stream, der unter anderem auf YouTube und Twitch ausgestrahlt wird, leitet laut Xbox eine Woche ein, in der auf dem Xbox-Wire und im offiziellen Xbox-Podcast eine umfassende Berichterstattung mit Updates und detaillierten Informationen zu verschiedenen Spielen in den Fokus rückt.

Was wird während des Xbox Games Showcase gezeigt?

Spiele nannte Microsoft zunächst nicht beim Namen. Allerdings liegen einige heiße Kandidaten auf der Hand. Es werde der erste Showcase sein, in dem Microsoft Spiele aus dem Portfolio von Activision, Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios sowie Titel von Drittanbietern präsentieren möchte.

Zu den kommenden Xbox Series X-Spielen der Xbox Game Studios gehören ein Reboot von “Perfect Dark” aus dem Hause The Initiative, “Fable 4” von Playground Games, “Everwild” von Rare, “South of Midnight” von Compulsion Games, “Clockwork Revolution” von inXile, “State of Decay 3” von Undead Labs und “Avowed” sowie “The Outer Wilds 2” von Obsidian Entertainment.

Ebenfalls sollen “Diablo 4: Vessel of Hatred“ und “World of Warcraft: The War Within” in diesem Jahr näher vorgestellt werden. Gleiches gilt für “Indiana Jones and the Great Circle” und den DLC “Starfield Shattered Space”. Was davon im Showcase zu sehen sein wird, ist offen. Aufgrund der neuen Ausrichtung der Redmonder dürften einige Spiele aber früher oder später auf PlayStation-Konsolen landen.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Werdet ihr euch den Stream anschauen und aus erster Hand erfahren, was die Redmonder für dieses Jahr und darüber hinaus im Portfolio haben?

