Black Myth Wukong: Bosse, Kämpfe und mehr – Trailer liefert beeindruckende Szenen

Mit der offiziellen Ankündigung von „Black Myth: Wukong“ und der Präsentation des ersten Trailers im Jahr 2020 zog das chinesische Entwicklerstudio Game Science die Blicke vieler Spielerinnen und Spieler auf sich.

Vor allem die rasante Action und die spektakulär inszenierten Bosskämpfe weckten dabei das Interesse der Community. In einem neuen Trailer, den Game Science im Rahmen des „WeGame“-Events veröffentlichte, schließen die Entwickler nahtlos an die bisherigen Trailer an. Ein weiteres Mal ermöglicht uns Game Science einen Blick auf das, was uns in „Black Myth: Wukong“ spielerisch erwartet.

So rückt der neue Trailer erneut diverse Bosse in den Fokus. Zudem warten Eindrücke aus dem Kampfgeschehen sowie der Spielwelt an sich.

Erlebt die Geschichte der Reise nach Westen

Das Setting und die Handlung von „Black Myth: Wukong“ basieren auf der klassischen chinesischen Erzählung „Die Reise nach Westen“, die zu den vier klassischen Romanen der chinesischen Literatur zählt.

„Als Auserkorener machst du dich auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken“, so die Entwickler weiter.

Wir übernehmen in „Black Myth: Wukong“ die Kontrolle über den namensgebenden Affenkönig und erkunden eine Welt, in der laut Game Science zahlreiche Geheimnisse und Gefahren warten. Genau wie in der klassischen Romanvorlage verlässt sich Sun Wukong im Kampf nicht nur auf seine beeindruckende Physis.

Darüber hinaus greift der Affenkönig auf diverse Listen und magische Fähigkeiten zurück, die ihn beispielsweise in die Lage versetzen, sich in eine Zikade zu verwandeln und Gegner unbemerkt zu umgehen.

Trailer sollen die finale Erfahrung widerspiegeln

In der Vergangenheit betonten die Macher von Game Science, dass es ihnen bei der Veröffentlichung neuer Trailer vor allem um Ehrlichkeit geht. Demnach sollen alle Szenen, die wir in den Trailern sehen, in dieser Form auch in der finalen Version von „Black Myth: Wukong“ zu sehen sein, wodurch die Trailer die Spielerfahrung widerspiegeln.

„Black Myth: Wukong“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5. Läuft alles wie geplant, dann erscheint der vielversprechende Titel am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Angesichts der nahenden Veröffentlichung können wir wohl davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Details und Eindrücken zum Action-Rollenspiel versorgt werden.

Als Schauplatz würde sich hier sicherlich das Eröffnungs-Event des Summer Game Fest anbieten. Dieses startet am Freitag, den 7. Juni 2024 um 23 Uhr unserer Zeit.

