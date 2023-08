Black Myth Wukong: Mehr als 20 Minuten frisches Gameplay aus dem Action-Rollenspiel

Ergänzend zur Präsentation auf der diesjährigen Gamescom zeigt sich das vielversprechende Rollenspiel "Black Myth: Wukong" in zwei Gameplay-Videos. Diese bringen es auf eine Laufzeit von über 20 Minuten und ermöglichen uns einen ausführlichen Blick auf das Fantasy-Abenteuer.

Nachdem es um das von Game Science entwickelte Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ über einen Zeitraum von mehreren Monaten sehr still wurde, wurde das ambitionierte Projekt im Rahmen der diesjährigen Gamescom ausführlich vorgestellt.

Basierend auf dem Build, der auch in den Messehallen von Köln zu sehen war, erreichten uns zwei weitere Gameplay-Videos zu „Black Myth: Wukong“. Diese bringen es auf eine Laufzeit von mehr als 20 Minuten und ermöglichen uns einen ausführlichen Blick auf das, was spielerisch geboten wird.

Geliefert werden uns Eindrücke aus der Erkundung der abwechslungsreichen Spielwelt, dem Kampfsystem und den Duellen gegen die mächtigen Bosse, die laut Entwicklerangaben zu den spielerischen Highlights von „Black Myth: Wukong“ gehören werden.

Schlüpft in die Rolle des legendären Affenkönigs

Wie sich der offiziellen Beschreibung entnehmen lässt, dürfen wir uns bei „Black Myth: Wukong“ auf ein Rollenspiel freuen, das auf ein unverbrauchtes Setting setzt und uns in die Welt des bekannten chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“ versetzt. Genau wie es in der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Romanvorlage der Fall ist, rückt hier die Geschichte des legendären Affenkönigs in den Mittelpunkt, der auch als Protagonist des Rollenspiels fungiert.

Weiter wurde versprochen, dass ihr in „Black Myth: Wukong“ nicht nur auf die beeindruckende Physis des Affenkönigs zurückgreifen könnt. Auch seine Listen spielen in den zahlreichen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle und können euch im Kampf einen nicht zu unterschätzenden Vorteil verschaffen.

Auch wenn sich die Entwickler von Game Science spielerisch bis zu einem gewissen Grad an verschiedenen Soulslike-Titeln orientieren, wurde bisher nicht verraten, wie es um den Schwierigkeitsgrad von „Black Myth: Wukong“ bestellt ist.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong:

„Black Myth: Wukong“ wird im Laufe des Jahres 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren