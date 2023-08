Black Myth Wukong: Das ambitionierte Action-RPG zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

Nachdem sich das vielversprechende Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ nach der offiziellen Ankündigung und dem ersten Trailer ziemlich rar machte, meldeten sich die Entwickler von Game Science in der vergangenen Woche endlich mit einem Lebenszeichen zurück.

Wie versprochen, nutzte das chinesische Entwicklerstudio das heutige Opening Night Live 2023-Event, um uns einen neuen Blick auf „Black Myth: Wukong“ zu ermöglichen. So wurde ein neuer Gameplay-Trailer zur Verfügung gestellt, der den Protagonisten in Form des Affenkönigs in Aktion zeigt.

Der neue Gameplay-Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben, liefert Eindrücke aus der Spielwelt, präsentiert das Kampfsystem und zeigt uns zudem ausgewählte Gegner, denen wir uns in dem Action-Rollenspiel entgegenstellen.

Die Listen des Affenkönigs

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung von „Black Myth: Wukong“ bestätigt wurde, setzt das Fantasy-Abenteuer auf ein in der Videospielwelt unverbrauchtes Setting und basiert auf der Geschichte des bekannten chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“ aus dem 16. Jahrhundert.

Genau wie in der Romanvorlage wird die Geschichte des Affenkönigs erzählt, der sich in „Black Myth: Wukong“ allerdings in deutlich mehr Kämpfe stürzt, als es in dem Roman der Fall ist. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Game Science dürfen wir uns nicht nur auf ein vielseitiges Kampfsystem freuen, in dem es auf eine strategische Vorgehensweise und schnelle Reaktionen gleichermaßen ankommt.

Des Weiteren wird versprochen, dass auch die typischen Charaktereigenschaften und die Durchtriebenheit des legendären Affenkönigs berücksichtigt werden. Ohne näher ins Detail zu gehen, führte Game Science aus, dass ihr euch die Listen des Protagonisten zunutze machen könnt, um euch im Kampf einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu verschaffen.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong:

„Black Myth: Wukong“ erscheint 2024 für den PC und die Konsolen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren