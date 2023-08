Black Myth Wukong: Präsentation des Soulslike und Weltpremiere in der nächsten Woche

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom in Köln mit dem Opening Night Live-Event eingeläutet. Nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass wir uns unter anderem auf eine Präsentation von „Alan Wake 2“ einstellen dürfen, wurde nun das nächste potenzielle Highlight bestätigt.

Die Rede ist vom Soulslike-Abenteuer „Black Myth: Wukong“, das sich bei den Entwicklern von Game Science in Arbeit befindet und sowohl mit seinen knackigen Bosskämpfen als auch seinem unverbrauchten Setting punkten soll. Versprochen wird uns eine Weltpremiere, in der wir einen weiteren Blick auf „Black Myth: Wukong“ werfen dürfen.

Da die bisherigen Präsentationen des Rollenspiels reichlich Gameplay-Material mit sich brachten, wird davon ausgegangen, dass uns auch dieses Mal ein ganzer Schwung neuer Eindrücke erwartet.

Eine Reise in die chinesische Mythologie

Die Geschichte von „Black Myth: Wukong“ basiert auf den Geschehnissen des im 16. Jahrhundert veröffentlichten chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“ und räumt uns die Kontrolle über den legendären Affenkönig Sun Wukong ein, der sich mit allerlei Gefahren und Widersachern konfrontiert sieht.

Um diese in die Schranken weisen zu können, greift der Affenkönig sowohl auf seine beeindruckende Physis als auch seine Martial-Arts-Fähigkeiten und unterschiedliche Waffen zurück. Auch die berühmten Listen des Affenkönig wurden in „Black Myth: Wukong“ berücksichtigt und versetzen euch in die Lage, eure Widersacher zu verwirren und euch so einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Laut den Entwicklern von Game Science soll es bei einem Spiel nicht bleiben. Stattdessen möchte das Studio mit „Black Myth: Wukong“ den Grundstein für ein ganz neues Universum mit weiteren Projekten legen. Die Aussagen der Entwickler zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Black Myth: Wukong“ befindet sich für den PC und die aktuellen Konsolen in Entwicklung. Als Releasezeitraum wird der Sommer 2024 angepeilt.

Watch @gamescom: Opening Night Live for a world premiere new look at BLACK MYTH WUKONG on Tuesday, August 22. Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11am PT at https://t.co/AFycLZGHNd pic.twitter.com/jzTdTXna96 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 11, 2023

