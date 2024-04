PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche war bei uns besonders das am 26. April erscheinende „Stellar Blade“ Thema. Das Spiel wird exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und erhält zum Launch einen Day-One-Patch. Durch das Update wird nicht nur ein unglücklich platziertes Graffiti aus dem Spiel entfernt. Auch wird ein New-Game-Plus-Modus hinzugefügt, durch den die Nutzer bei einem erneuten Spieldurchlauf Features aus dem ersten Durchgang behalten können.

Dazu erschien in dieser Woche das Next-Gen-Update für „Fallout 4“. Dieses wurde von Bethesda bereits Ende 2022 angekündigt. Nun nutzten die Entwickler die Popularität der kürzlich veröffentlichten Amazon-Serie, um dem 2015 erschienenen Action-RPG neues Leben einzuhauchen.

Auch wir nutzen die freien Tage für verschiedene Spiele

Von „Fallout 4“ lässt sich an diesem Wochenende auch unser Tobias mitreißen. Das Update bietet eine technisch überholte Version des Ödlands, mit zwei neuen Grafikmodi und 60 Bildern pro Sekunde. Neben den grafischen Überarbeitungen liefert der neue Patch auch einige Fehlerbehebungen, von denen außerdem die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One profitieren sollen.

Sven schaut sich an den kommenden Tagen gleich zwei frische Titel an. Zum einen ist es „Sand Land“, das ebenfalls am heutigen 26. April seinen Release feiert. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama, der am 1. März verstarb. Svens zweites Spiel wird „Tales of Kenzera: Zau“ sein, das seit dem 23. April über PlayStation Plus Extra spielbar ist.

Elena wird die freien Tage mit „Minecraft“ verbringen. Das beliebte Sandbox-Spiel hat kürzlich erst Update 1.20.80 erhalten, das unter anderem den neuen Mob Gürteltier hinzufügt. Dennis wird, genau wie in der letzten Woche, weiter daran arbeiten, in „Doom Eternal“ die Dämonen zu bezwingen und die Auslöschung der Menschheit aufzuhalten. Auch bei Micha geht es weiter dämonisch zu, allerdings mit der Kampagne von „Diablo 4“.

Nachdem ihr nun wisst, was wir am kommenden Wochenende so veranstalten, wollen wir von euch lesen. Welche Spiele stehen bei euch so an?

