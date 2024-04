Fallout 4: 60FPS, neue Inhalte & mehr – Das müsst ihr zum Next-Gen-Upgrade für die PS5 wissen

Nachdem es um das Ende 2022 angekündigte Next-Gen-Upgrade zum Endzeit-Rollenspiel „Fallout 4“ über einen langen Zeitraum reichlich still wurde, wurde dieses anlässlich der Premiere der gelungenen TV-Serie zu „Fallout“ vor wenigen Tagen endlich mit einem konkreten Termin bedacht.

Los geht es demnach am Donnerstag, den 25. April 2024. Das Next-Gen-Upgrade wird „Fallout 4“ in diversen Bereichen aufpolieren und sogar ganz neue Inhalte mit sich bringen. Doch der Reihe nach. Beantworten wir zunächst einmal die Frage nach den versorgten Plattformen. Erscheinen wird das Update für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Da Bethesda Softworks die Community in der Vergangenheit gerne einmal für kleinere Extras zur Kasse gebeten hat, dürfte als nächstes die Frage nach den Kosten folgen. Hier bestätigte Bethesda Softworks bereits in der offiziellen Ankündigung, dass Besitzerinnen und Besitzer von „Fallout 4“ das Upgrade unabhängig von der Plattform kostenlos herunterladen dürfen.

Zwei neue Grafikmodi für PS5 & Xbox Series X

Was in PS5- und Xbox Series X-Titeln mittlerweile zum guten Ton gehört, hält mit dem Upgrade auch in „Fallout 4“ Einzug. Die Rede ist von zwei Grafikmodi. Geboten werden dabei die obligatorischen Performance- und Qualitätsmodi. Konkrete Zahlen nannte Bethesda Softworks zwar noch nicht, bestätigte aber immerhin eine Darstellung in 60FPS.

Hier bezieht sich der Publisher aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Performance-Modus, der flüssige 60FPS und dafür eine reduzierte Auflösung wie 1440p bietet. Im Qualitätsmodus hingegen dürften die Entwickler eine Darstellung in 4K und 30FPS anstreben. Des Weiteren schraubt das Team auf den aktuellen Konsolen an der allgemeinen Stabilität.

Auch diverse Bugfixes stellen uns die Entwickler in Aussicht. Da noch kein Changelog vorliegt, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch unklar, welche Fehler im Rahmen des Next-Gen-Upgrades im Detail behoben werden.

Auch an den PC und die alten Konsolen wird gedacht

Solltet ihr „Fallout 4“ aus welchen Gründen auch immer weiterhin auf der PS4 oder der Xbox One spielen, profitiert ihr ebenfalls vom neuen Update. Wenn auch in einem kleineren Rahmen. Auf den alten Konsolen liefern die Entwickler diverse Fixes im Bereich der Quests und des Log-Ins.

Die PC-Fassung von „Fallout 4“ wird im Zuge des Next-Gen-Upgrades mit einer Widescreen- und Ultra-Wwidescreen-Unterstützung versehen. Hinzukommen Updates an nicht näher konkretisierten Quests, Fehlerbehebungen beim „Creation“ Kit, eine verbesserte Stabilität und Bugfixes bei den Modus.

Die Behebung von Anmeldeproblemen in der japanischen und der chinesischen Sprache dürften hierzulande eine untergeordnete Rolle spielen. Parallel zum Release des technischen Upgrades erscheint die PC-Version von „Fallout 4“ im Epic Games Store.

Den Abschluss unter das Upgrade setzt frischer Content.

Die neuen Inhalte in der Übersicht:

Enklaven-Waffen-Skins

Enklaven-Rüstungsskins

Tesla-Kanone

Hellfire Power-Rüstung

X-02 Power-Rüstung

Schwerer Verbrennungsofen

38 Halloween-Dekorationen für eure Siedlung

Makeshift-Waffenpaket mit unkonventionellen Waffen

Nun seid ihr gefragt: Werdet ihr „Fallout 4“ mit dem Next-Gen-Upgrade noch einmal spielen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Weitere Meldungen zu Fallout 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren