Call of Duty Black Ops Gulf War: Enthüllungstermin und Releasezeitraum bekannt – Gerücht

Call of Duty Black Ops Gulf War:

In dieser Woche kündigte Microsoft den großen Xbox Games Showcase im Juni offiziell an. Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns unter anderem auf eine Präsentation des kommenden Shooters "Call of Duty: Black Ops Gulf War" freuen.

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der nächste Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie unter dem Namen „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ erscheint.

Als Entwickler werden dabei die „Black Ops“-Macher von Treyarch fungieren. Nachdem Microsoft in dieser Woche einen großen Xbox Games Showcase für den 9. Juni 2024 bestätigte, lieferte uns The Verge erste unbestätigte Details zu den Inhalten, die auf dem Event zu sehen sein werden.

Laut The Verge dürfen wir uns unter anderem auf eine Präsentation von „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ – oder wie der Shooter im Endeffekt auch heißen mag – freuen.

Releasemonat steht wohl fest

Weiter gibt The Verge an, dass der Releasezeitraum von „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ feststeht. Mit einer großen Überraschung solltet ihr hier nicht rechnen. Stattdessen berichtet das Magazin, dass der nächste Ableger der beliebten Shooter-Serie wie diverse Vorgänger irgendwann im Oktober erscheint.

Bereits im Februar sickerte durch, dass das neue „Call of Duty“ in der Tat im Oktober 2024 veröffentlicht werden soll. Damals berichtete Inverse unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer den Releasezeitraum in einem internen Meeting bestätigte.

Gleichzeitig soll Spencer noch einmal die Bedeutung der Reihe unterstrichen und das nächste „Call of Duty“ als den wohl wichtigsten Titel des Jahres 2024 beschrieben haben.

Der Golfkrieg und eine offenere Spielwelt?

Auch wenn offizielle Details zu „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ weiterhin auf sich warten lässt, können wir im Prinzip davon ausgehen, dass unser Weg dieses Mal in die Wirren des Golfkrieges Anfang der Neunziger Jahre führen wird. Die Angaben zum Setting bestätigten in der Vergangenheit diverse Insider, die als verlässliche Quelle gelten.

Neben dem Angriff des Iraks auf seinen Nachbar Kuwait soll angeblich auch das Ende des Kalten Krieges zu den Themen gehören, die die Autoren in der Geschichte aufgreifen.

Zudem wird in der Handlung die CIA, der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika, eine wichtige Rolle spielen, so die Quellen weiter. Zu den spielerischen Neuerungen hingegen könnte eine Spielwelt gehören, die deutlich offener ausfällt als in seinen Vorgängern.

Geht es zum die versorgten Plattformen, dann gelten der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S als gesetzt. Ob es zudem Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One geben wird, bleibt abzuwarten.

