PS Plus Essential: Mai-Spiele angekündigt – Liste mit Neuzugängen

PS Plus Essential:

Die Neuzugänge für PS Plus Essential im Mai 2024 sind bekannt. Sony gab heute bekannt, was Abonnenten in der kommenden Woche auf PS4 und PS5 erwartet.

Sony hat die Arbeit am heutigen Feiertag nicht niedergelegt und stattdessen die ersten PS-Plus-Neuzugänge für Mai 2024 angekündigt. Zunächst sind die Spiele der Essential-Stufe an der Reihe, von denen auch Abonnenten von PS Plus Extra und Premium profitieren.

Bei den Neuzugängen des heute gestarteten Monats handelt es sich unter anderem um „EA Sports FC 24“ und „Ghostrunner 2“. Alle weiteren Informationen zu den kommenden Essential-Spielen verrät unsere nachfolgende Übersicht.

PS Plus Essential im Mai 2024

EA Sports FC 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht am September 2023

Metascore: 75

User-Score: 2,3

Score im PS Store: 3,38

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ghostrunner 2 | PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 80

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4,52

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Tunic | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2022

Metascore: 85

User-Score: 7.8

Score im PS Store: 4,61

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Veröffentlicht im Februar 2023

Metascore: 69

User-Score: 3,2

Score im PS Store: 4,64

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie üblich gilt: Sofort herunterladen können PS-Plus-Mitglieder die Essential-Neuzugänge nicht. Erst in der kommenden Woche erfolgt deren Freischaltung – voraussichtlich am Dienstag um 11 Uhr. PLAY3.DE wird rechtzeitig darauf aufmerksam machen.

Mit der Freischaltung der Mai-Neuzugänge fliegen die im April eingeführten PS-Plus-Essential-Games aus der Bibliothek. Für eine weitere Nutzung ist es notwendig, sie rechtzeitig in die persönliche Bibliothek zu packen.

Diese Spiele waren im April dabei:

PS Plus Extra und Premium im Mai 2024

Mit der Freischaltung des PS-Plus-Essential-Drops in der kommenden Woche ist der Monat für Abonnenten der höherpreisigen Stufen längst nicht gelaufen. Ebenfalls stehen die Ankündigungen und Freischaltungen für Extra und Premium bevor.

Aufgrund der zuverlässigen Struktur können die Termine vorhergesagt werden:

Extra/Premium-Ankündigung: 15. Mai 2024 um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung: 21. Mai 2024 um 11:00 Uhr

Wie kommen wir zu dieser Annahme? Neuzugänge der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Mit einem Versatz von zwei Wochen geht es mit den Neuzugängen von PS Plus Extra und Premium weiter.

PlayStation Plus ist ein Zusatzdienst für Besitzer von PS4- und PS5-Konsolen. Sie können sich zwischen drei Stufen entscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten ergeben sich mehrere Preisoptionen. Unsere Übersicht zu PS Plus Essential, Extra und Premium fasst alle wissenswerte Informationen zusammen, darunter auch die Features, die Abonnenten genießen.

