PS Plus Extra/Premium: April-Neuzugänge sind da und das erwartet euch

PS Plus Extra/Premium:

Besitzer einer PS-Plus-Mitgliedschaft können sich weitere Spiele schnappen. Die Neuzugänge der Stufen Extra und Premium sind da, nachdem sie am vergangenen Mittwoch offiziell angekündigt wurden.

Mit an Bord ist das Ubisoft-Rennspiel “The Crew 2”, nachdem der Vorgänger zuletzt in die Schlagzeilen geriet. Auslöser waren die Serverabschaltung und der mutmaßliche Entzug der Lizenzen.

Etwas länger warten müssen Mitglieder auf “Tales of Kenzera: ZAU” und “Animal Well”, die zu einem späteren Zeitpunkt bereitstehen. Allerdings ist “Dave the Diver” heute direkt zum PlayStation-Launch in der Extra-Bibliothek verfügbar.

PS Plus Extra/Premium im April 2024 – Neuzugänge des Monats

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die ein Teil der April-Neuaufnahmen sind:

PS Plus Extra:

Animal Well* | PS5

| PS5 Dave the Diver | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Kenzera: Zau* | PS5

| PS5 Oddballers | PS4

| PS4 Bau-Simulator | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Crew 2 | PS4

| PS4 Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

| PS4 Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

| PS4, PS5 Deliver Us Mars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Marvel’s Avengers | PS4

| PS4 Miasma Chronicles | PS5

| PS5 Stray Blade | PS5

*) „Tales of Kenzera: ZAU“ wird am 23. April 2024 veröffentlicht. „Animal Well“ erscheint am 9. Mai 2024.

PS Plus Premium (Klassiker):

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

| PS4, PS5 Star Wars: Rebel Assault 2: The Hidden Empire | PS4, PS5

Wie üblich gilt: Im Gegensatz zu den Essential-Neuzugängen reicht es nicht, die Spiele rechtzeitig in die persönliche Bibliothek zu packen, um sie dauerhaft spielen zu können. Regelmäßig nimmt Sony Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium, was auch Auswirkungen auf Games hat, die Abonnenten aktiv nutzen.

Was die Neuzugänge der Essential-Stufe zu bieten haben, verrät der nachfolgend verlinkte Artikel. Sie müssen, wie erwähnt, lediglich “gratis” in Anspruch genommen werden. Danach ist eine langfristige Nutzung möglich – auch nach dem Austausch der Essential-Spiele im Mai.

So geht es mit PS Plus im Mai 2024 weiter

Das “neue” Jahr schreitet unaufhaltsam voran und auch die PS-Plus-Neuzugänge für Mai 2024 rücken in greifbare Nähe. Die Termine können vorhergesagt werden. Immerhin hält Sony an einem Muster fest, von dem der PS5-Hersteller nur selten abweicht. Rot einkreisen im Kalender können Abonnenten demnach die folgenden Tage:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 1. Mai 2024

Freischaltung am 7. Mai 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 15. Mai 2024

Freischaltung am 21. Mai 2024

Die Ankündigungen erfolgen in der Regel um 17:30 Uhr. Mit den Freischaltungen ist an den besagten Tagen gegen 11 Uhr zu rechnen, wobei die Extra/Premium-Neuzugänge gelegentlich auch etwas früher zur Verfügung stehen.

Welche weiteren Abonnements es auf dem Markt gibt, fasst die folgende Übersicht zusammen, einschließlich der jüngsten Preiserhöhungen.

Auch im Fall von PlayStation Plus kam es nach der Einführung des dreistufigen Modells zu einer Preiserhöhung. Welche Kosten derzeit zu tragen sind und welche Inhalte und Features die einzelnen Stufen bieten, fasst unsere Übersicht über PS Plus Essential, Extra und Premium zusammen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren