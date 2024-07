Elden Ring: Erobert im Juni die Top 5 der umsatzstärksten Spiele

Seit Juni 2024 verweilt die “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree” auf dem Markt, was beim Publisher Bandai Namco und beim Entwickler FromSoftware die Kassen klingen ließ.

Einer Erhebung von Newzoo (via Gamesindustry) zufolge war das Interesse dermaßen groß, dass das Action-RPG samt DLC im Juni von Platz 21 auf Platz 3 der umsatzstärksten Spiele aufsteigen konnte. Berücksichtigt wurden die Märkte USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien sowie Verkäufe auf Konsolen und PC.

Der Absatz hatte einen direkten Einfluss auf die Spielerzahlen. Hier reichte es im Juni zwar nicht einmal für die Top 10, da Live-Service-Spiele die meisten Gamer anziehen. Allerdings konnte “Elden Ring” in der Rangliste der Spiele mit den meisten monatlich aktiven Spielern im Juni von Platz 27, der im Mai erzielt wurde, auf Platz 13 aufsteigen.

Fortnite dominiert alles

Das umsatzstärkste und gleichermaßen meistgespielte Game war im Juni “Fortnite”, was keine große Überraschung ist. Denn gegenüber dem Vormonat hat sich nichts geändert. Platz 2 der umsatzstärksten Spiele ging an “EA Sports FC 24”, während “Call of Duty HQ”, bestehend aus “Modern Warfare 2”, “Modern Warfare 3” und “Warzone 2.0”, den zweiten Platz der monatlich aktiven Spieler für sich beanspruchen konnte.

“Final Fantasy 14 Online” wiederum stieg vor der Veröffentlichung der fünften Erweiterung namens “Dawntrail” am 2. Juli von Platz 33 auf Platz 17 der Umsatz-Charts. Das Duo “Overwatch 1 & 2” landete Platz 18.

Die 20 umsatzstärksten Spiele in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien auf PC und Konsolen:

Juni Mai Spiel 1 1 Fortnite 2 2 EA Sports FC 24 3 21 Elden Ring 4 3 Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 und Warzone 2.0 5 8 Destiny 2 6 4 NBA 2K24 7 7 Valorant 8 9 Diablo 4 9 13 Grand Theft Auto 5 10 11 Roblox 11 5 Ghost of Tsushima 12 17 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 13 18 World of Warcraft 14 23 The Sims 4 15 20 Minecraft 16 14 League of Legends 17 33 Final Fantasy 14 Online 18 32 Overwatch 1 und 2 19 15 Madden NFL 24 20 12 MLB The Show 24

Top 20 basierend auf monatlich aktiven Nutzern in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien auf PC und Konsolen:

Juni Mai Spiel 1 1 Fortnite 2 2 Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 und Warzone 2.0 3 3 Minecraft 4 4 Roblox 5 5 Grand Theft Auto 5 6 7 EA Sports FC 24 7 6 XDefiant 8 8 Rocket League 9 9 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege 10 13 Destiny 2 11 11 Overwatch 1 und 2 12 19 Valorant 13 27 Elden Ring 14 10 Apex Legends 15 12 Diablo 4 16 16 NBA 2K24 17 28 MultiVersus 18 17 League of Legends 19 18 Madden NFL 24 20 21 Fall Guys

