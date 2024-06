Elden Ring Shadow of the Erdtree im Test: Der hervorragende DLC-Abschluss des Action-RPG-Epos

Elden Ring Shadow of the Erdtree im Test:

Nachdem ihr die Zwischenlande in "Elden Ring" bereits erkundet habt, ruft nun in "Shadow of the Erdtree" das Reich der Schatten. In unserem Test der PS5-Version erfahrt ihr, ob sich das finstere Abenteuer im neuen DLC-Gebiet lohnt.

Schon lange dürften Millionen Spielerinnen und Spieler dem Release eines neuen DLCs nicht mehr so sehr entgegengefiebert haben, wie jenem von „Shadow of the Erdtree“. Wenig verwunderlich, immerhin zählt „Elden Ring“ zweifelsohne zu den besten Videospielen der letzten Jahre. Nun möchte das renommierte japanische Entwicklerstudio FromSoftware seine Fans in einen brandneuen Teil der Open-World locken, ins Reich der Schatten!

Wir durften uns bereits vorab in der Erweiterung des Action-RPG-Epos ordentlich austoben, haben zahlreiche Geheimnisse entdeckt und uns in packenden Duellen bis zum Endboss vorgekämpft. Der Weg dorthin war lang und natürlich haben wir bis zum finalen Kampf allerlei erlebt. Was genau, das verraten wir euch in unserem großen Test zum DLC.

Auf ins Reich der Schatten

Um überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, ins Reich der Schatten zu reisen, müsst ihr in „Elden Ring“ die beiden Bossgegner General Radahn und Mogh, Fürst des Blutes besiegt haben. Ist das erledigt, könnt ihr beim Kokon, der sich im hinteren Teil von Moghs Palast befindet, einen neuen NPC antreffen. Sprecht mit dem Charakter, berührt die Hand, die aus dem Kokon herausragt, und schon werdet ihr ins neue „Shadow of the Erdtree“-Gebiet teleportiert.

Fortan wandelt ihr auf Miquellas Spuren. Dieser hat lange Zeit vor euch die Reise ins Schattenreich auf sich genommen. Dort wollte er herausfinden, wie seine Mutter Marika einst zu einer Göttin aufsteigen konnte. Das ist jedoch noch längst nicht alles, denn auf eurem Weg stolpert ihr über die Spuren eines gewaltiges Krieges, der ebenfalls mit Marika verbunden ist und mit dem vor langer Zeit ihre Herrschaft begonnen hatte.

Wenn ihr noch mehr über die faszinierende Lore von „Elden Ring“ herausfinden möchtet, kommt ihr um „Shadow of the Erdtree“ nicht herum. Wie schon im Hauptspiel setzt FromSoftware natürlich auch beim DLC nicht auf klassische Cutscenes. Stattdessen erzählt das Entwicklerstudio die Geschichte primär mittels NPCs, denen ihr unterwegs begegnen könnt, sowie Item-Beschreibungen. Außerdem erfahrt ihr auch durch die Welt selbst einige Details.

Während unserer ausgedehnten und gefährlichen Reise durch das Schattenreich haben wir auch immer wieder gestoppt, um die mal malerischen, mal atemberaubenden Aussichten auf uns wirken zu lassen. Die Atmosphäre im DLC ist erneut schlichtweg großartig.

Die Tyrannei von Messmers Flamme

Nach eurer Ankunft im DLC-Gebiet steht es euch frei, wohin ihr gehen möchtet. Wie schon im Hauptspiel nehmen euch die Macher nicht an die Hand, sondern ermutigen euch mit interessanten Punkten am Horizont dazu, in die Welt hinauszuziehen und „Shadow of the Erdtree“ hält einiges für euch bereit! Bis wir den Endboss in die Knie gezwungen haben, hat es rund 25 Stunden gedauert. Allerdings sind wir uns sehr sicher, dass wir in dieser Zeit nicht alles gesehen haben, was das Schattenreich zu bieten hat. Wollt ihr wirklich alle Geheimnisse aufdecken, könnt ihr voraussichtlich deutlich über 30 Stunden Spielzeit einplanen.

Die neuen Story-Bosse verlangen euch in „Shadow of the Erdtree“ einiges ab.

Unsere absoluten Highlights während dieser Zeit waren ganz klar die hervorragend inszenierten Bosskämpfe! Insgesamt warten zehn Story-relevante Bossgegner auf euch, etwa die Ritterin Rellana oder auch der im Story-Trailer bereits zu sehende Messer der Pfähler. Des Weiteren dürft ihr euch noch mit mehreren anderen Bossen messen, die ihr jedoch ebenfalls er einmal im Schattenreich, dessen Größe ungefähr der Limgraves entspricht, aufspüren müsst.

Insbesondere die Story-Bosse sind fantastisch designt, sowohl visuell als auch hinsichtlich ihrer Angriffsmuster, und sehr fordernd, ohne dabei unfair zu sein. Regelmäßig war es wie ein Tanz auf der Rasierklinge, denn jeder kleine Fehler konnte das Game Over bedeuten. Leider können wir euch nicht erzählen, welcher Kampf mit seinem Mix aus beeindruckenden Moves und dem einmal mehr grandiosen Soundtrack uns vor allem begeistern konnte, deshalb nur so viel: Ein nicht unerheblicher Teil der „Shadow of the Erdtree“-Story-Bosse gefiel uns deutlich besser als ihre „Kollegen“ aus dem Hauptspiel. Ihr dürft euch also auf einige atemberaubende Momente freuen!

Neue Quellen der Kraft

Damit ihr in der neuen Erweiterung eure Überlebenschancen erhöhen könnt, gibt euch das Team von FromSoftware einige schöne neue Argumentationsverstärker an die Hand. Ihr dürft euch nicht nur über neue Geisteraschen, Rüstungssets und Talismane freuen, sondern auch über brandneue Waffentypen. Insgesamt warten acht neue Waffengattungen auf euch, unter anderem Parfümflaschen, Wurfobjekte, Groß-Katanas sowie Rückhandschwerter. Der „Elden Ring“-DLC gibt euch hier tolle neue Möglichkeiten an die Hand, mit denen ihr euren Charakter noch weiter verbessern oder ihm eine Rundumerneuerung spendieren könnt. Wirklich super!

Alle neuen Waffentypen haben uns ziemlich gut gefallen, wobei die Hand-zu-Hand-Waffen, die euch gewissermaßen in einen Martial-Arts-Meister verwandeln, für uns besonders aus der Masse herausragten. Es ist ein riskanter Spielstil, da wir auf Tuchfühlung mit den Gegnern gehen müssen, doch einer, der uns mit seinen wuchtigen wie geschmeidigen Angriffen enorm viel Freude bereitet hat. Bei den neuen Waffen dürfte sicherlich für jeden etwas dabei sein.

Darüber hinaus gibt es zwei neue Möglichkeiten, mit denen ihr sowohl eure Spielfigur als auch eure Geisteraschen verstärken könnt. Hierfür benötigt ihr zwei frische Materialien, die ihr nur um Reich der Schatten finden könnt: Scadubaum-Fragmente (Spielfigur) und Verehrte Geisterasche (Geisteraschen). Hierbei müsst ihr jedoch bedenken, dass diese Stärkungen ausschließlich für das „Shadow of the Erdtree“-Gebiet zählen. Im Hauptspiel werden eure Werte zurückgesetzt.

Falls es euch nach einer besonders großen Herausforderung verlangt, könnt ihr beide neuen Kraftquellen übrigens auch ignorieren. Sowohl die Scadubaum-Fragmente als auch die Verehrte Geisterasche sind vollkommen optional. Da sich der DLC allerdings vornehmlich an erfahrene „Elden Ring“-Spieler richtet, würden wir euch empfehlen, diese Optionen wenigstens in Betracht zu ziehen, denn einige Bossgegner haben es wirklich in sich!

Altbekannte Schwächen

Mit der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung baut FromSoftware also gekonnt auf den Stärken von „Elden Ring“ auf und kann das ohnehin bereits herausragende Hauptspiel in manch einer Hinsicht sogar überflügeln. Das Schattenreich ist wundervoll abwechslungsreich gestaltet, die Story-Bosse zählen zum Besten, was wir bisher im düsteren Open-World-Abenteuer gesehen haben und auch die neuen Argumentationsverstärker fügen sich organisch ins Spiel ein.

Kurzum: Es ist mehr von einem der besten Games der letzten Jahre und das ist fantastisch!

Den einen oder anderen Fehler sollte FromSoftware im „Elden Ring“-DLC noch ausbügeln.

Allerdings teilt sich der DLC auch die eine oder andere Schwäche mit dem Hauptspiel. Hierzu zählt beispielsweise die Kamera, welche die Kämpfe gerne mal recht ungünstig eingefangen hat. Gerade in Duellen mit großen Gegnern wie Drachen, die auch öfters umherfliegen, hat die Kamera so ihre liebe Mühe, mit der Action mitzuhalten. Zusammen mit dem suboptimalen Lock-on gestalteten sich die Kämpfe oft noch schwerer, als sie es ohnehin schon waren.

Hinzukommen in der Erweiterung ein paar technische Schwächen, die wir ebenfalls schon aus „Elden Ring“ kennen. Genauer handelt es sich hierbei um Texturnachlader, Pop-ups, seltene Framerate-Drops und Clipping-Fehler. Außerdem sind wir in einem Gebiet wortwörtlich im Boden versunken, sodass nur noch der Oberkörper unserer Spielfigur zu sehen war. All das sind keine dramatischen Probleme, dennoch sollte FromSoftware hier noch nachbessern.

Generell ist das technische Grundgerüst von „Elden Ring“ veraltet, auch wenn FromSoftware dies sowohl im Hauptspiel als auch in der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung gekonnt zu kaschieren weiß. Die unterschiedlichen Areale des Reichs der Schatten wirken zwar vertraut und erinnern an Regionen aus den Zwischenlanden, doch einmal mehr besticht der noch immer grandiose Artstyle mit einer enormen Liebe zum Detail. Die Atmosphäre ist deshalb wieder absolut großartig.