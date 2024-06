Elden Ring Shadow of the Erdtree: Preview-Berichte liefern Eindrücke zum DLC

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Am 21. Juni ist es endlich so weit: Die große „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung für „Elden Ring“ kommt auf den Markt! Die Preview-Berichte dazu wurden heute veröffentlicht, die interessante Eindrücke liefern.

So startet ihr das DLC-Abenteuer

From Software hat sich dazu entschieden, euch klar mitzuteilen, wie ihr den DLC starten könnt. Dafür müsst ihr die Bosse Sternengeißel Radahn und Mohg, Herr des Blutes besiegen. Habt ihr das erledigt, dürft ihr in die Schattenlande eintauchen.

Euch erwartet ein komplett neues Gebiet, das ungefähr so groß wie Limgrave ist. Es ist quasi eine verdrehte Version der Zwischenlande, die zahlreiche Andeutungen enthält. Dennoch ist die Landschaft völlig anders aufgebaut.

Coole neue Waffen und Ausrüstungsteile

Zu den neuen Waffen gehören unter anderem Wurfdolche. Der Vorrat ist endlos, allerdings verbraucht ihr durchs Werfen Ausdauer. Richtig Spaß macht diese Waffe erst, wenn ihr sie doppelt führt.

Eine Waffe, die den Nahkampf abwechslungsreicher gestaltet, ist der Duellschild. Ihr profitiert nicht nur vom Schutz, sondern könnt Gegner zusätzlich wegstoßen.

In der Testversion war das Charakter-Level auf 150 eingestellt. Trotz dieser hohen Stufe das das Spielerlebnis herausfordernd. Ein Grund dafür: Ihr müsst euch erst an die neuen Waffen und Fähigkeiten gewöhnen. Acht neue Waffenkategorien sowie mehr als 100 weitere Ausrüstungsgegenstände sind enthalten.

Optionale Unterstützung für Spieler mit niedrigem Level

Wer mit einem deutlich niedrigeren Level einsteigen wird, muss sich keine allzu großen Sorgen machen. Es gibt nämlich ein neues Item namens Scadutree-Segen, die eure Schadens- und Widerstandsfähigkeiten dauerhaft verstärkt. Ein ähnlicher Gegenstand verbessert wiederum eure Geisterasche. Solche Items müssen erst gefunden und angewendet werden, sind also optional.

Zusammengefasst: „Shadow of the Erdtree“ erfindet das Rad nicht neu, sondern orientiert sich stark am Prinzip des Hauptspiels und erweitert es mit klugen Ideen. Wer mit „Elden Ring“ seinen Spaß hatte, wird hiermit erneut auf seine Kosten kommen.

Text-Quellen: Wccftech, VG247, Push Square

