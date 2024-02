Elden Ring – Shadow of the Erdtree: Laut Miyazaki From Softwares bisher größte Erweiterung

Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von "Shadow of the Erdtree" sprach From Softwares Hidetaka Miyazaki im Interview mit Eurogamer über die Inhalte des kommenden "Elden Ring"-DLCs. Laut Miyazaki dürfen wir uns auf nicht weniger als das bisher umfangreichste Add-on in From Softwares Studiogeschichte freuen.

Am gestrigen Mittwoch lieferten uns die Entwickler von From Software den ersten Gameplay-Trailer zu „Shadow of the Erdtree“ und gaben bekannt, dass der „Elden Ring“-DLC im Juni für die Konsolen und den PC erscheint.

Ergänzend zu dieser Ankündigung verlor From Softwares Präsident Hidetaka Miyazaki im Interview mit Eurogamer ein paar Worte über die Inhalte des Add-ons. Zum einen wies Miyazaki darauf hin, dass wir es bei „Shadow of the Erdtree“ mit nicht weniger als dem bisher größten DLC beziehungsweise der größten Erweiterung in der Geschichte von From Software zu tun haben.

Laut Miyazaki sehen wir uns im kommenden „Elden Ring“-DLC mit zehn neuen Bossen konfrontiert, die uns genau wie ihre Pendants aus dem Hauptspiel vor knackige Herausforderungen stellen. Ebenfalls versprochen werden zusätzliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Zauber und Fähigkeiten.

Darunter acht brandneue Waffen-Kategorien, auf die Miyazaki allerdings nicht näher einging.

So groß fällt das neue Gebiete aus

Zur Spielwelt von „Shadow of the Erdtree“ ergänzte Miyazaki, dass diese bezüglich der Oberfläche sogar größer ausfällt als Limgrave. Allerdings gingen die Entwickler beim Level-Design bis zu einem gewissen Grad neue Wege. Miyazaki: „Dieses Mal wollten wir tiefer gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign entwickeln, das diese Art von Layouts etwas nahtloser zusammenführt.“

Der Boss von From Software weiter: „Natürlich gibt es große offene Bereiche und Legacy-Dungeons. Aber wir haben dazwischen auch etwas experimentiert, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu ermöglichen.“ Hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades führte Miyazaki aus, dass sich dieser am Endgame des Hauptspiels orientieren wird.

„Wir wollten diese herausfordernden Begegnungen und bedrohlichen Gefahren bieten und um das zu ermöglichen, wollten wir den Spielern viel Freiheit bei der Vorgehensweise geben. Wir wollten, dass sie sich in der Art und Weise, wie und wann sie sich entscheiden, diese Schwierigkeiten anzugehen und zu bewältigen, frei fühlen“, so Miyazaki.

„Spieler, die in unseren Spielen nach einer solchen Herausforderung suchen, werden auch im DLC eine Herausforderung auf Augenhöhe finden.“

Der „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Der Preis liegt bei knapp 40 Euro.

Solltet ihr From Softwares Rollenspiel-Hit bislang nicht gespielt haben, erhaltet ihr die Möglichkeit, das Hauptspiel zusammen mit dem DLC zu erwerben.

Die „Shadow of the Erdtree Edition“ schlägt dabei mit 79,99 Euro zu Buche und wird auf der PS5 und der Xbox Series X/S auch in Form einer Retail-Fassung veröffentlicht.

