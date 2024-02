Elden Ring – Shadow of the Erdtree: Preise, Collector’s Edition und Merchandise enthüllt

Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

Die "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree" hat einen Termin. Ebenso wurden die Editions vorgestellt. Eine von ihnen enthält eine 46 cm große Statue.

Zwei Jahre nach dem Launch des erfolgreichen FromSoftware-Spiels „Elden Ring“ hat die Erweiterung “Shadow of the Erdtree” endlich einen Termin erhalten. Ab dem 21. Juni 2024 können sich Spieler in das Getümmel stürzen.

Ein günstiger Spaß wird es nicht, wie die im PlayStation Store freigeschalteten Einträge verdeutlichen. Und auch eine Collector’s Edition kommt auf den Markt.

Shadow of the Erdtree ab 40 Euro erhältlich

Kommen wir zunächst zum größten Brocken: Die Collector’s Edition von „Elden Ring: Shadow of the Erdtree” enthält eine 46 cm große Statue. Sie stellt „Messmer den Pfähler“ dar. Obendrauf gibt es ein 40-seitiges Artbook und den digitalen Soundtrack. Die Erweiterung wiederum liegt als Code bei. Der Preis wurde nicht genannt.

Update: Der Preis liegt inzwischen vor. Für 249,99 Euro wandert die kostspielige Sammelfassung im Store von Bandai Namco in den Warenkorb.

Mit diesen Inhalten wartet die Collector’s Edition auf.

Der Einzeldownload von “Shadow of the Erdtree” schlägt mit 39,99 Euro zu Buche. Vorbesteller erhalten die Bonus-Geste „Shadow of the Erdtree“.

Ebenfalls veröffentlicht Bandai Namco ein Premium-Bundle, das 49,99 Euro kostet und zusätzliche Inhalte umfasst. Dazu gehören das digitale Artbook und der digitale Soundtrack.

Spieler, die “Elden Ring“ nicht besitzen, greifen zur “Shadow of the Erdtree Edition”, die 79,99 Euro kostet und neben der Erweiterung auch das Hauptspiel umfasst. Im Handel werden ebenfalls physische Versionen angeboten, allerdings nur für PS5 und Xbox Series X/S.

Die “Shadow of the Erdtree Deluxe Edition” wiederum kostet 99,99 Euro. Enthalten sind:

Elden Ring

Shadow of the Erdtree-Erweiterung

Artbook & Soundtrack von Elden Ring

Artbook & Soundtrack von Shadow of the Erdtree



Die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ umfasst eine neue Handlung, die im Schattenland stattfindet. Dort warten Geheimnisse, gefährliche Verliese sowie neue Feinde, Waffen und Ausrüstung auf die Spieler.

Auch mit Merchandise können sich Spieler eindecken: Der Helm von „Messmer dem Pfähler“ kann exklusiv im Store von Bandai Namco Entertainment vorbestellt werden. Ihm liegt ein nummeriertes Echtheitszertifikat bei. Der Versand erfolgt parallel zur Veröffentlichung der Erweiterung.

Nachfolgend einige Bilder zu „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“:

