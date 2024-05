Tony Hawk’s 3 + 4: Remakes einst geplant und das hatte Vicarious Visions im Sinn

“Tony Hawk's 3 + 4" war etwas, das im Bereich des Möglichen lag. Während Vicarious Visions mit der Idee an Activision herantrat, hatte der Publisher vor allem mehr “Call of Duty" im Sinn. Später ging das Studio in Blizzard Albany auf. Doch warum wollten die Entwickler zwei weitere Klassiker in Angriff nehmen? Mehr Hintergründe liegen vor.

In den vergangenen Jahren mussten zahlreiche Studios an der Shooter-Reihe “Call of Duty” mitwirken. Und auch das eine oder andere Projekt scheint der Milliarden-Dollar-Marke zum Opfer gefallen zu sein.

Berichten zufolge lehnte Activision ein Angebot für “Tony Hawk’s 3 + 4” ab und entschloss sich stattdessen dazu, Vicarious Visions zunächst als Support-Studio für “Call of Duty” zu nutzen. Darüber berichtet der Videospielhistoriker Liam Robertson von DidYouKnowGaming.

Spätere Handling-Features sollten hinzukommen

In einem Video behauptet Robertson, dass es ursprünglich geplant war, nicht nur “Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2” neu auf den Markt zu bringen, sondern alle vier Spiele in einem großen Paket zusammenzufassen. Activision jedoch stand diesem Vorhaben nicht positiv gegenüber. Wir berichteten gestern.

Doch wie kam es zur Idee, auch “Tony Hawk’s 3 + 4” in Angriff zu nehmen? „Wir hatten uns darauf geeinigt, einige Handling-Features aus den späteren Spielen hinzuzufügen, um die Art und Weise wiederzugeben, wie sich die Leute an die alten Tony Hawk’s Pro Skater-Spiele erinnern“, wird eine Quelle zitiert.

Denn die Verbesserungen aus dem dritten Teil “schienen sich in die Erinnerungen der Leute an die ersten zwei einzuschleichen”. Am Ende wurde jedoch klar, dass man zunächst keine Zeit für mehr als “1 + 2” hatte. “Also lag die Idee auf dem Tisch, dass wir weitermachen und 3 + 4 in irgendeiner Form veröffentlichen würden”, so der weitere Wortlaut.

Nachdem die ersten Remakes kommerziell und auf der Score-Ebene erfolgreich waren, erhielt Activision einen Vorschlag für “Tony Hawk’s 3 + 4”, der jedoch abgelehnt wurde. Stattdessen wurde Vicarious Visions als Support-Studio für “Call of Duty” eingesetzt und unterstützte ebenfalls bei der Veröffentlichung von „Diablo 2: Resurrected“.

Und dann war es vorbei…

Auch Tony Hawk berichtete vor zwei Jahren, dass Remakes von Teil 3 und 4 geplant waren, bevor Vicarious Visions vollständig in Activision Blizzard integriert wurde.

„Das war der Plan, sogar bis zum Veröffentlichungsdatum von [1 + 2]“, erklärte Hawk. „Wir haben 3 und 4 gemacht, und dann wurde Vicarious irgendwie absorbiert. Und dann haben sie nach anderen Entwicklern gesucht… und dann war es vorbei.“ Laut Hawk hatte der Publisher kein anderes freies Studio, dem man vertrauen würde.

Dass sich weitere Remakes in Arbeit befanden, hören wir tatsächlich nicht zum ersten Mal:

Activision Blizzard gab später bekannt, dass Vicarious Visions als Unterstützungsteam bei Blizzard integriert wird. Im April 2022 wurde die Fusion offiziell vollzogen. Mittlerweile heißt das Studio Blizzard Albany.

