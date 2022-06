Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: Remakes befanden sich offenbar bei Vicarious Visions in Arbeit

Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entwickler von Vicarious Visions an Remakes zu "Tony Hawk’s Pro Skater 3" und "Tony Hawk’s Pro Skater 4" gearbeitet haben. Wie es heißt, wurden die Arbeiten an den Remakes jedoch abgebrochen, nachdem Vicarious Visions in ein Support-Studio für Blizzard Entertainment umgewandelt wurde.