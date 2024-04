PS Plus Essential, Extra und Premium im Mai: Erste Spiele vor Ankündigung – Termine in der Übersicht

Der Mai steht vor der Tür und startet wie gewohnt mit einem Feiertag. Ob Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft zusätzlich in Feierlaune versetzt werden, erfahren wir am morgigen Mittwoch. Denn die Enthüllung von PS Plus Essential steht bevor.

Die Termine für alle drei Stufen, also auch Extra und Premium, können vorhergesagt werden, da Sony an einem festen Muster festhält. Nachfolgend die Tage und Zeiten für die Ankündigungen und Freischaltungen von PS Plus Essential, Extra und Premium in der Übersicht.

PS Plus Essential im Mai 2024

Los geht es morgen mit der Grundstufe. So werden wir voraussichtlich ab 17:30 Uhr wissen, welche Spiele am darauffolgenden Dienstag in der Bibliothek von PS Plus Essential landen. Leaks drangen bisher nicht durch, sodass morgen die eine oder andere Überraschung dabei sein könnte.

Nachfolgend die mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung: 1. Mai 2024 um 17:30 Uhr

Essential-Freischaltung: 7. Mai 2024 um 11:00 Uhr

Wie kommt es zu dieser Annahme? Mit nur wenigen Ausnahmen in der Vergangenheit setzt Sony auf einen festen Rhythmus: PS-Plus-Spiele der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Mit der Freischaltung der neuen Spiele von PS Plus Essential kommt es ebenfalls zum Wegfall der April-Games. Somit habt ihr noch eine Woche lang Zeit, euch die folgenden Games zu schnappen. Sobald sie in der persönlichen PSN-Bibliothek verweilen, ist es möglich, sie dauerhaft zu nutzen.

PS Plus Extra und Premium im Mai 2024

Nach den zwei Wochen, die für Essential reserviert sind, geht es auch im Mai mit den PS-Plus-Stufen Extra und Premium weiter. Hier setzt Sony auf einen vergleichbaren Rhythmus, der lediglich um zwei Wochen verschoben ist.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden Termine:

Extra/Premium-Ankündigung: 15. Mai 2024 um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung: 21. Mai 2024 um 11:00 Uhr

Nicht selten sind Spiele der höheren Stufen am Freischalttag schon vor 11 Uhr verfügbar. Wir werden mit einem gesonderten Artikel rechtzeitig daran erinnern.

Für PS Plus Extra und Premium gilt: Mit der Neuaufnahme fliegen Spiele aus der Bibliothek, die im Gegensatz zu Essential nicht durch eine simple Inanspruchnahme dauerhaft genutzt werden können. Hier gilt es, sie rechtzeitig zu beenden oder die Vollversion zu erwerben.

Diese Spiele fliegen im Mai 2024 aus der Bibliothek:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Zusatzdienst, der abhängig von der gewählten Stufe eine Reihe von Vorteilen und Features freischaltet – darunter regelmäßig neue Spieltestversionen. Eine umfangreiche Übersicht über die Funktionen und Inhalte halten wir in unserem Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren