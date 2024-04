PS Plus Premium: Weitere Spieltestversionen zum Download bereit

PS Plus Premium:

Inhaber einer Mitgliedschaft bei PS Plus Premium dürfen in weitere Games hineinschnuppern. Vier neue Spieltestversionen warten auf den Download.

Seit Juni 2022 stehen PlayStation-Spieler vor der Qual der Wahl: Neben der Entscheidung für oder gegen eine PS-Plus-Mitgliedschaft müssen sich künftige Abonnenten für eine von drei Stufen entscheiden. Dazu gehört Premium. Es ist die kostspieligste Option und kommt mit einer Reihe von Features daher, darunter Spieltestversionen.

Die Auswahl an Trials dieser Art erhöht sich ständig. Zuletzt kamen ganze vier Spieltestversionen hinzu – zum Teil mit einer Spielzeit, die kurios wirkt.

Für Exoprimal müssen 30 Minuten genügen

Bei der ersten Spieltestversion handelt es sich um die Schnupperfassung von “Exoprimal”. Ganze 30 Minuten dürfen interessierte Spieler in Trial hineinschauen, bevor die Spielzeit endet. Verfügbar ist die Spieltestversion für Abonnenten von PS Plus Premium bis zum 17. April 2025.

Ganz so knausrig zeigt sich der Publisher Capcom bei der Verfügbarkeit von kostenpflichtigen Inhalten nicht. Davon verweilt im PlayStation-Store reichlich. Immerhin: Noch bis morgen um 0:59 Uhr gibt es auf die Vollversion einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent. Damit sinkt der Preis von “Exoprimal” auf 29,99 Euro.

Ebenfalls können Spieler mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft ab der Premium-Stufe in “Gris” hineinschnuppern. Eine Stunde Spielzeit gewährt die Trial. Auch der Titel mit 4,74-PSN-Sternen ist im Angebot, allerdings nur noch bis in die kommende Nacht hinein: 3,74 statt 14,99 Euro zahlen Spieler bis zu diesem Zeitpunkt.

Bei den anderen beiden Spielen handelt es sich um “Trek to Yomi” und “Shadow Warrior 3”, die ebenfalls eine Stunde Spielzeit bieten.

Die neuen Spieltestversionen für PS Plus Premium in der Übersicht:

Weitere PS-Plus-Spiele folgen im Mai

Während die meisten Spiele für PS Plus im April zur Verfügung stehen, was sowohl für Essential als auch Extra und Premium gilt, nahen die Ankündigungen der Mai-Games. Sollte Sony beim gewohnten Rhythmus bleiben, erfolgt die Enthüllung der Essential-Neuzugänge am 1. Mai, bevor der Download ab dem 7. Mai 2024 erfolgen kann.

Mit einem Abstand von jeweils zwei Wochen sind die Extra- und Premium-Neuzugänge an der Reihe. Hier gilt: Mit deren Freischaltung fliegen im Mai ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken:

Was die einzelnen Stufen des Abo-Dienstes zu bieten haben und welchen Geldbetrag Abonnenten investieren müssen, ist in unserer Übersicht zu PS Plus Essential, Extra und Premium zusammengefasst.

