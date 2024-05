Helldivers 2: Starship-Troopers-Star ist völlig aus dem Häuschen

Seit dem offiziellen Launch vor einigen Wochen sorgt der Shooter „Helldivers 2“ für zahlreiche Schlagzeilen. Das reicht von unglaublichen Rekorden bis hin zu ambitionierten Zukunftsplänen des zuständigen Entwickler-Teams Arrowhead Game Studios – und einem PR-Desaster. Jetzt meldet sich sogar ein ganz bestimmter Hollywood-Star zu Wort, um über das extrem erfolgreiche Actionspiel zu sprechen.

Worum geht es in Starship Troopers?

1997 kam der Science-Fiction-Film „Starship Troopers“ in die Kinos und machte aus gleich mehreren Gründen von sich reden. Neben den allgemeinen Diskussionen darüber, ob der Film möglicherweise kriegsverherrlichend sein könnte, sorgten vor allem die für die damalige Zeit grandiosen Spezialeffekte für einiges an Aufmerksamkeit.

Die grundlegende Story der Hollywood-Produktion ist prinzipiell recht schnell erzählt: Die Menschen ziehen in einen interstellaren Krieg gegen insektenartige Wesen, die auch einfach nur „Bugs“ bezeichnet werden. Diese greifen üblicherweise in riesigen Horden an und überrennen die menschlichen Truppen im wahrsten Sinne des Wortes.

Wer sich dabei an das Spielgeschehen von „Helldivers 2“ erinnert fühlt, liegt damit absolut richtig: „Starship Troopers“ war eine ebenso beliebte wie offensichtliche Inspirationsquelle der Entwickler von Arrowhead Game Studios. Unweigerlich kommen Vergleiche zwischen dem Science Fiction-Film und dem Shooter auf. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sich einer beteiligten Schauspieler nun zu Wort meldet.

Starship Troopers-Star liebt Helldivers 2

Die Rede ist von Darsteller Casper von Dien, der in „Starship Troopers“ den Charakter von Johnny Rico gespielt hat. Später war er unter anderem in Filmen wie „Tarzan und die verlorene Stadt“ sowie „Sleepy Hollow“ zu sehen. Vor kurzem war von Dien zu Gast bei einer Show des YouTube-Kanals „Gamology“. Dabei bekam er Szenen aus verschiedenen Spielen gezeigt. Als plötzlich Ausschnitte aus „Helldivers 2“ zu sehen waren, konnte er seine Begeisterung nicht verbergen.

„Ich sehe alles davon. Ich bekomme mit, wie die Jungs reden und was sie sagen. Ich sehe die Bugs und all das. Es ist eine solch große Ehrung von Starship Troopers. Es wirklich richtig wundervoll.“

Noch mehr von „Helldivers 2“

Übrigens ist das Ende von „Helldivers 2“ noch lange nicht erreicht. Die Entwickler von Arrowhead Game Studios haben bereits weitere Updates und neue Features angekündigt, um die Spieler auch in der näheren Zukunft bei der Stange zu halten.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren