Helldivers 2: Der beste Live-Service-Titel überhaupt? Entwickler formulieren große Ziele

In einem ausführlichen Statement ging Studio-CEO Johan Pilestedt auf die Weiterentwicklung des Coop-Shooters "Helldivers 2" ein. Laut Pilestedt geht es Arrowhead um nicht weniger als das Ziel, uns den besten Live-Service-Titel überhaupt zu liefern.

In dieser Woche lieferten uns die Entwickler von Arrowhead einen kurzen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Coop-Shooters „Helldivers 2“. Dabei ging es sowohl um die Veröffentlichung neuer Inhalte als auch die Behebung von Fehlern.

Wie Arrowhead einräumte, muss das Studio hier die passsende Balance finden, da die Belegschaft trotz des Erfolges nicht gewachsen ist. Ergänzend zu diesen Aussagen sprach Arrowhead-CEO Johan Pilestedt über die langfristigen Pläne der Entwickler. Laut Pilestedt geht es seinem Team darum, mit „Helldivers 2“ auf lange Sicht die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern.

Da es sich bei Arrowhead um ein unabhängiges Studio handelt, müsse es den Verantwortlichen jedoch darum gehen, die begrenzten Ressourcen strategisch klug zu nutzen.

Studio-CEO sprich über die Ansprüche der Entwickler

„Lassen Sie mich etwas Kontext hinzufügen. Arrowhead befindet sich im unabhängigen Besitz von Leuten, die im Studio arbeiten, und wird nicht von Aktionären im herkömmlichen Sinne beeinflusst“, so der CEO der „Helldivers 2“-Macher. „Natürlich unterhalten wir eine großartige Partnerschaft mit Sony, in der wir uns auf die zu erreichenden Ziele usw. einigen. Aber es gibt hier keine zwingende Funktion oder Anforderungen per se.“

„Wir wollen das Beste in der Branche abliefern, und wir kalibrieren unsere Bemühungen, Fehler zu beheben versus neue Inhalte hinzuzufügen. Es ist leicht zu sagen, dass man nur Fehler beheben und nichts hinzufügen soll. Aber die Realität des Wettbewerbs in dieser Branche ist, dass wir beides tun müssen, um relevant zu bleiben.“

Pilestedt ergänzte: „Die Anforderungen und Erwartungen an das Studio sind hoch. Alle Augen sind auf uns gerichtet und wir haben ein einziges Ziel: Dies zum besten Live-Spiel zu machen, das Sie jemals gespielt haben. Wir müssen nur unseren Rhythmus und unsere Balance finden.“

Arrowhead über die Zusammenarbeit mit Sony

In einem weiteren Statement ging Pilestedt auf die Zusammenarbeit mit PlayStation ein und betonte das Vertrauen, das sein Studio genießt. Der CEO von Arrowhead weiter: „Versteht das Ganze bitte nicht als defensives Statement. Ich weiß, dass wir es als Studio besser können. Meine Absicht war nur zu sagen, dass die Spieleindustrie ein kompliziertes Biest ist.“

„Wir müssen relevant bleiben und alle unterhalten, während wir Fehler beheben. Die Erwartungen unserer Freunde bei PlayStation sind ziemlich einfach: ‚Macht ein großartiges Spiel für die Spieler. Wir vertrauen euch'“, heißt es abschließend.

„Helldivers 2“ erschien im Februar 2024 für den PC und die PS5. Um den Coop-Shooter langfristig interessant zu halten, möchte Arrowhead regelmäßig Updates und neue Inhalte veröffentlichen. Neben den Kriegsanleihen können wir uns in den nächsten Monaten auch auf die eine oder andere Überraschung freuen.

In dieser Woche wies Arrowhead darauf hin, dass wir die Informationen von Dataminern mit der nötigen Vorsicht genießen sollten, da sich in den Daten des Coop-Shooters auch alte Inhalte befinden, die im Laufe der Entwicklung nicht weiterverfolgt wurden.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren