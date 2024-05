Starfield: Update 1.11.33 liefert 60FPS für Xbox & und weitere heiß ersehnte Features

Nachdem Bethesda Softworks vor wenigen Tagen bestätigte, dass die Entwickler derzeit am bislang größten Update zu „Starfield“ arbeiten, stellte der Publisher dieses nun im Detail vor.

Der Patch hebt „Starfield“ auf die Version 1.11.33 und erscheint am 15. Mai 2024. Im Beta-Programm von Steam steht das Update schon jetzt zur Verfügung. Wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht, nahmen sich die Entwickler diversen Mankos und Kritikpunkten an.

Darunter der Tatsache, dass „Starfield“ auf den Xbox-Konsolen lediglich in 30FPS dargestellt wird. Nach der Installation des Mai-Updates wird der Performance-Modus auf der Xbox Series X eine Darstellung in 60FPS anpeilen. „Sie können jetzt zwischen Grafik und Performance Prioritäten setzen und gleichzeitig versuchen, die Zielbildrate beizubehalten“, so der Publisher.

„Wenn Sie eine Zielbildrate von 60 oder mehr wählen, empfehlen wir, diese auf Performance zu ändern. Durch die Priorisierung von Grafik bleibt die höchste Auflösung erhalten, während gleichzeitig alle Details für Spezialeffekte, Beleuchtung und Menschenmengen erhalten bleiben.“

Gameplay-Modifikationen und ein neuer Schwierigkeitsgrad

Solltet ihr die Kampagne von „Starfield“ bereits abgeschlossen haben und auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sein, dann werdet ihr bei der neuen Stufe „Extrem“ fündig. Diese fungiert nach dem Mai-Update als höchster Schwierigkeitsgrad von „Starfield“ und wird euch laut offiziellen Angaben einiges abverlangen.

Ebenfalls neu sind die Gameplay-Modifikationen, mit denen ihr die Spielerfahrung anpassen und auf eure Bedürfnisse zuschneiden dürft. Hier könnt ihr beispielsweise das Gewicht, das von eurem Charakter getragen werden kann, anpassen, den Kampf einfacher machen, von überall auf eure Fracht zugreifen oder die Kämpfe im Weltall kniffliger gestalten.

Ein weiterer Kritikpunkt, den die Entwickler mit dem Patch 1.11.33 in Angriff nehmen, ist die teilweise unnötig komplizierte Orientierung in der Spielwelt beziehungsweise in den Städten. Nachdem sich die Community seit dem Launch von „Starfield“ im September 2023 für Karten einsetzte, werden diese mit dem in Kürze erscheinenden Update den Weg ins Spiel finden.

Die Karten liefern euch eine Übersicht über die wichtigsten Orte und Eigenheiten eines Gebiets. Mittels eigener Marker dürft ihr dabei Orte, die ihr euch merken oder später besuchen möchtet, markieren.

Das erste Landfahrzeug hält Einzug

Wie sich dem Entwickler-Video zum Update 1.11.33 entnehmen lässt, finden zudem ein erstes Landfahrzeug und weitere Anpassungsmöglichkeiten für die Raumschiffe den Weg ins Spiel. Genau wie bei den eigenen Wohnungen wird es zukünftig möglich sein, das Innenleben der eigenen Raumschiffe zu überarbeiten beziehungsweise individuell anzupassen.

Dazu gehören unter anderem die Veränderung der Position von Möbeln und anderen Dekorationsgegenständen.

Eine weitere Neuerung betrifft den „New Game Plus“-Modus, in dem ihr euer Aussehen und die Eigenschaften eures Charakters für den nächsten Durchlauf überarbeiten könnt. Abschließend versprechen die Entwickler Anpassungen an der Kameraführung innerhalb der Dialoge und diverse Bugfixes.

Alle weiteren Details zum neuen Update liefert euch das folgende Video.

Weitere Meldungen zu Starfield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren