Xbox: Umfrage befeuert die Gerüchte um einen Handheld

In den letzten Monaten erreichten uns immer wieder Berichte um einen möglichen Xbox-Handheld. Für neue Spekulationen sorgte eine aktuelle Umfrage von Microsoft, mit der das Redmonder Unternehmen dem Interesse an einem entsprechenden System auf den Grund geht.

Nicht nur der durchschlagende Erfolg der Switch und die hohen Verkaufszahlen von PlayStation Portal, die selbst Sony überraschten, stellten zuletzt die zunehmende Beliebtheit mobiler Systeme unter Beweis.

Auch Valves Steam Deck oder das Asus ROG Ally wurden von der Community sehr gut aufgenommen. Nachdem sich in den letzten Monaten abzeichnete, dass Microsoft ebenfalls an einem PC-Gaming- beziehungsweise Xbox-Handheld arbeiten könnte, nehmen die Spekulationen aktuell erneut an Fahrt auf.

Dafür verantwortlich ist eine umfangreiche Umfrage von Microsoft, die das Unternehmen an ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer verschickte. Mit der Umfrage, die auch Windows Central vorliegt, geht Microsoft unter anderem der Frage nach dem grundlegenden Interesse nach einem Xbox-Handheld und gewünschten Features auf den Grund.

Welche Funktionen wünscht sich die Community?

Zunächst geht es in der Umfrage darum, welche PC-Gaming-Handhelds die Befragten besitzen. Zudem wird ihnen die Frage gestellt, ob sie bereit wären, in den nächsten zwölf Monaten ein weiteres System dieser Art zu erwerben. Auch die Frage nach einem aktiven Xbox Game Pass-Abo wartet darauf, von den Befragten beantwortet zu werden.

Anschließend geht die Umfrage bezüglich möglicher Features etwas näher ins Detail. Beispielsweise geht es hier um eine mögliche Cloud-Gaming-Unterstützung. Gleichzeitig wartet die Frage, was die User an PC-Gaming-Handhelds schätzen und in welchem Umfang sie ihre mobilen Systeme nutzen.

Dies deute laut Windows Central darauf hin, dass Microsoft im Fall der Fälle ein System anbieten möchte, das hinsichtlich der Features mit Konkurrenten wie dem Steam Deck oder dem ROG Ally mithalten kann. Abschließend geht Microsoft der Frage nach, ob und in welcher Form der Kauf eines PC-Gaming-Handhelds das Nutzerverhalten der Befragten beeinflusst hat.

Möglicherweise um in Erfahrung zu bringen, ob ein eigener Handheld mit dem PC und den Xbox-Konsole koexistieren kann?

Microsoft soll an mehreren Prototypen arbeiten

Dass Microsoft einem Xbox-Handheld durchaus offen gegenübersteht, verdeutlichten zuletzt nicht nur die Aussagen von Phil Spencer. Gleichzeitig meldete sich im letzten Monat Windows Centrals Jez Corden mit unbestätigten Insider-Infos zu Wort. Wie Corden erfahren haben möchte, denkt Microsoft intern in der Tat über einen nativen Xbox-Handheld nach.

Weiter berichtete Corden, dass das Xbox-Hardware-Team aktuell mit diversen Prototypen experimentiere. Bei seiner Aussage betonte Corden, dass es sich dabei um komplett neue Prototypen handelt. Und nicht etwa um Systeme, zu denen uns schon früher Gerüchte erreichten.

Microsoft selbst hält sich bezüglich eines möglichen Handhelds weiter zurück. Zuletzt bekräftige der US-Software-Riese lediglich, auch weiterhin mit Xbox-Hardware zu planen. Im Februar wies Xbox-Präsidentin Sarah Bond zudem darauf hin, dass wir uns im Weihnachtsgeschäft auf eine „spannende Hardware-Ankündigung“ freuen dürfen.

Worauf sich Bond bei ihren Aussagen im Detail bezog, ist allerdings unklar. Sollten sich die Angaben von Exputer bewahrheiten, dann können wir zumindest eine rein digitale Version der Xbox Series X ausschließen.

Diese soll laut den Informationen des Magazins nämlich schon im Sommer erscheinen.

