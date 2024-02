PlayStation Portal: Selbst Sony ist vom Erfolg überrascht und begründet Streaming-Handheld

Mehr als zehn Jahre nach dem Launch der PS Vita wagte Sony Ende 2023 einen neuen Versuch und brachte PlayStation Portal auf den Markt. Einen eigenständigen Handheld erhalten Spieler damit nicht. Stattdessen setzt die Streaming-Hardware eine PS5 voraus, auf der es zur Berechnung der Spiele kommt.

Trotz anfänglicher Kritik stellte sich nach dem Launch schnell heraus: Interesse der Kunden ist durchaus vorhanden. PlayStation Portal war unverzüglich ausverkauft und noch immer kann die Hardware nicht von allen Händlern geliefert werden. Wie Sony inzwischen einräumte, ist auch das Unternehmen selbst vom PS Portal-Erfolg überrascht.

Nachfrage übertrifft Sonys Erwartungen

In einem Gespräch mit Game File äußerte sich Hiromi Wakai, Vizepräsidentin für Produktmanagement bei PlayStation, erstmals über den PlayStation Portal-Handheld.

Was die Absatzzahlen betrifft, machte Wakai zwar keine Angaben, bestätigte jedoch, dass Portal weiterhin mit seinem Erfolg überrascht: “Obwohl wir keine Zahlen nennen können, übertrifft die Nachfrage weiterhin unsere Erwartungen.”

Ebenfalls widmete sie sich der Frage, welche Idee hinter PlayStation Portal steht. Immerhin hatten sich viele Spieler eher eine Art PlayStation Vita 2 erhofft, nachdem Nintendo mit der Switch große Erfolge feiern konnte.

„Die ursprüngliche Idee des PlayStation-Portal-Remote-Players entstand aus unserem Ziel, den Spielern ein hochwertiges Konsolenspielerlebnis zu bieten“, so Wakai. “Die anfänglichen Diskussionen über dieses Produkt gingen von der Frage aus, wie man das Spielerlebnis der PS5-Konsole erweitern kann.”

Ein separater Handheld war nicht der Ausgangspunkt der internen Gespräche. Der Launch der technisch beeindruckenden PS Vita erfolgte Ende 2011. Allerdings wurde der Handheld zu einem Flop, was die Produktpläne von Sony womöglich noch immer beeinflusst.

Entwickler wurden berücksichtigt

Es gibt einen weiteren Grund, der für das Konzept eines Streaming-Handhelds sprach. Man wollte die Spieleentwickler nicht mit einer weiteren Hardware, die es zu unterstützen gilt, belasten. “Wir wollten keine zusätzliche Arbeit von Spieleentwicklern verlangen, um dieses Ziel zu erreichen”, so Wakai.

PlayStation Portal war demnach stets dafür gedacht, die PS5-Gerätefamilie zu erweitern. Eine komplett neue Plattform wollte Sony nicht einzuführen.

Viele Spieler stehen dem Konzept eines Streaming-Handhelds eher skeptisch gegenüber, was Sony erwartet hatte. Denn die Hardware sei nur für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet, jedoch nicht für die breite Masse.

“PlayStation Portal war von Anfang an als ein Produkt gedacht, das sich am besten für Menschen mit bestimmten Bedürfnissen und für diejenigen eignet, die auf eine bestimmte Art und Weise spielen wollen. Die Reaktionen nach der Ankündigung entsprachen also genau unseren Erwartungen”, so die Vizepräsidentin für Produktmanagement bei PlayStation abschließend.

Kommt die Cloud-Funktion für PS Portal?

Ein Anwendungsfall könnte später hinzukommen: Gerüchten zufolge ist die Hardware durchaus dazu geeignet, Cloud-Spiele, die auf einem fremden Server laufen, zu unterstützen.

Im Grunde unterscheidet sich diese Möglichkeit nicht vom Remote Play in Kombination mit der PS5, wie selbst die Führung von Sony in der Vergangenheit einräumte. Der Unterschied sei nur der Standort des Servers. Eine PS5 wäre mit einem Cloud-Support nicht mehr notwendig.

Was haltet ihr von PlayStation Portal? Besitzt ihr den Streaming-Handheld bereits und seid von den Anwendungsmöglichkeiten überzeugt? Oder war es gar ein Fehlkauf?

