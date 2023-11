PlayStation Portal: Nachlieferung im PlayStation Direct Store in Rekordzeit ausverkauft

Mit PlayStation Portal veröffentlichte Sony in diesem Monat einen Remote-Handheld, der es Spielerinnen und Spieler ermöglicht, ihre PlayStation 5-Titel auf dem System zu streamen.

Schon kurz nach dem Release zeichnete sich ab, dass PlayStation Portal von der PS5-Community sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Innerhalb weniger Tage war PlayStation Portal nämlich in vielen Ländern ausverkauft. Zum Leidwesen interessierter Spielerinnen und Spieler konnten sich Scalper einige Systeme sichern und boten diese auf Plattformen wie eBay zu teilweise überzogenen Preisen an.

Wie „Zuby Tech“ berichtet, scheint ein Ende der Nachfrage und der damit verbundenen Engpässe vorerst nicht in Sicht zu sein. Stattdessen wurden über den PlayStation Direct Store heute weitere Einheiten von PlayStation Portal zur Verfügung gestellt und umgehend abverkauft.

Im britischen PlayStation Direct Store waren die frisch angebotenen Systeme innerhalb von gerade einmal zehn Minuten ausverkauft.

Wie viele Einheiten von PlayStation Portal in Großbritannien zur Verfügung standen, ist allerdings unklar. Selbiges gilt für den deutschen Ableger des PlayStation Direct Stores, in dem der Remote-Handheld heute ebenfalls kurzzeitig erhältlich war. Wie ein Blick auf den entsprechenden Produkteintrag zeigt, ist Portal allerdings auch hierzulande schon wieder ausverkauft.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Websites von Amazon und Media Markt. Da Sony Nachlieferungen offenbar nicht vorher ankündigt, sollten Interessenten regelmäßig einen Blick in den PlayStation Direct Store oder auf die Websites der führenden Händler werfen.

Wie Sonys Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience, kürzlich verriet, geht es seinem Unternehmen mit Portal nicht darum, möglichst hohe Profite zu erwirtschaften. Stattdessen möchte der japanische Elektronikriese laut Nishino dafür sorgen, dass die Menschen dank Portal mehr Zeit mit ihrer PS5 und ihren Inhalten verbringen.

In Deutschland wird PlayStation Portal zum Preis von 219,99 Euro angeboten. Sofern neue Kontingente zur Verfügung stehen, versteht sich.

