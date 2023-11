PlayStation Portal: Folgt der Cloud-Streaming-Support mit einem Update?

PlayStation Portal erscheint in dieser Woche zum Preis von 220 Euro. Eine echte Cloud-Hardware erhalten Käufer damit nicht. Allerdings wird eine Aussage von Sonys Hideaki Nishino dahingehend interpretiert, dass eine Cloud-Erweiterung im Bereich des Möglichen ist.

Der morgen erscheinende Handheld PlayStation Portal bietet einen eingeschränkten Funktionsumfang. Nutzer müssen zwingend im Besitz einer PS5 sein, da die Spiele von dort auf die mobile Hardware gestreamt werden. Möglich sind mobile Gameplay-Sessions überall dort, wo eine ausreichend schnelle WLAN-Verbindung zur Verfügung steht.

Sony empfiehlt als Mindestanforderung eine Breitband-WLAN-Verbindung mit einer Geschwindigkeit von 5 Mbit/s. Um das Spielerlebnis zu optimieren, sollten es jedoch mindestens 15 Mbit/s sein.

In Zeiten, in denen viele Unternehmen auf die Cloud-Zukunft setzen, da sie keine hohen Anforderungen an die Hardware der Nutzer stellt, sorgt der Cloud-Verzicht im Fall von PlayStation Portal für Verwunderung. Denn das simple Remote Play ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil von PlayStation und wird von jedem Smartphone unterstützt, wenn auch nicht mit den Möglichkeiten, die Portal bietet.

Allerdings könnte der Funktionsumfang von PlayStation Portal in Zukunft erweitert werden. Die Worte von Hideaki Nishino, Senior Vice President and Head of PlayStation Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment, sorgten für einschlägige Spekulationen.

Unterschied ist nur der Standort des Servers

In einem Interview mit AV Watch heißt es (via maschineller Übersetzung): “Bei Portal besteht der einzige Unterschied zwischen Remote Play und Cloud darin, wo sich der Server befindet. Es gibt keine technischen Probleme. Wir werden mit Remote Play beginnen und dann mit der Verifizierung fortfahren. Seit der Übernahme von Gaikai nehmen wir das Cloud-Gaming sehr ernst.”

Bei der Nutzung von Cloud-Spielen sei es wichtig, dass der Unterschied nicht zu spüren ist. Laut Nishino würden die Kunden nie wieder an das Cloud-Gaming glauben, wenn es bei der Übertragung der Spiele zu Problemen kommen würde. Sony wolle nicht, dass es heißt: „Cloud Gaming hat nicht funktioniert.“

Ob die Worte von Nishino wirklich bedeuten, dass PlayStation Portal früher oder später eine Cloud-Funktionalität erhält, bleibt abzuwarten. Gerüstet wäre Sony bereits: Auch PS5-Spiele können mittlerweile als Cloud-Version gespielt werden. Notwendig ist dafür eine PS Plus-Premium-Mitgliedschaft.

In den sozialen Netzwerken wurde das Gerücht mit Begeisterung aufgenommen, auch wenn es hinsichtlich der Gesamtsituation zu Kritik kam. So schrieb ein User auf Resetera: „Wenn man bedenkt, wie halbherzig das PS5-Betriebssystem auf den Markt kam, kann ich mir vorstellen, dass Sony ein nüchternes, aber funktionales Ding abliefert und später etwas hinzufügt.“

Zunächst bleibt es dabei: PlayStation Portal ist eine Streaming-Hardware, die ausschließlich in Kombination mit der PS5 funktioniert, auf der die Spiele berechnet werden. Wer sich damit arrangieren kann, wird im Handel für 220 Euro fündig.

Zur Ausstattung des Handhelds gehört ein 8 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1080p. Zudem werden bis zur 60 FPS erreicht. Ebenso profitieren Spieler von den DualSense-Funktionen.

